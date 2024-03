Rosario: Tabacalera suspendió a 172 trabajadores y apuntan a la AFIP + la Justicia Federal

En el caso de Rosario, la Cámara Federal canceló esta medida, dejando a sus trabajadores en la calle ante una crisis económica marcada. A partir de ello, desde CANET recuerdan que se encuentra denunciado ante el Consejo de la Magistratura el camarista, Aníbal Pineda, a quien acusan de haberse reunido con empresarios de la competencia en Pinamar e influenciar negativamente a la jueza, Silvina Andalaf Casiello.

La interrupción de los trabajadores, previo al despido por no llegar a una solución, amenaza con el cierre tal como ocurrió con la firma santafesina "For Men S.A.". Así lo advirtieron desde CANET.

La Tabacalera Bronway está ubicada sobre la ruta 34 y es una planta que actualmente emplea a 176 trabajadores directos brindando 1.200 puestos de trabajos indirectos. Asimismo, produce los cigarrillos Dolchester y Pier, que lideran en el mercado por sus costos. Compite directamente con los Red Point, de la tabacalera Sarandí.

image.png La tabacalera "Bronway S.A." está ubicada en el barrio "Nuevo Alberdi" de Rosario sobre la Ruta 34.

AFIP y Justicia Federal

En relación a lo ocurrido, Rodrigo Piaggio, del departamento de Ventas, brindó detalles del momento: "Nos juntaron a todos y nos explicaron que la situación no da para más. Estamos muy preocupados. Son muchas familias, es terrible quedarse sin trabajo en esta época. La empresa, sabemos, aguantó hasta ahora, pero nosotros tenemos que comer. No entendemos por qué en todas las provincias las tabacaleras funcionan con medidas cautelares para poder trabajar. Sólo en Rosario no nos dejan. Por favor pedimos una respuesta de la Justicia y de la AFIP para poder seguir trabajando".

La medida cautelar con la que venían generando los empleados de Bronway fue revocada a partir de un "argumento engañoso y falso", criticaron desde la empresa, recurrido por los abogados de la división jurídica de AFIP Rosario, a quienes acusan de ser "títeres de Buenos Aires", lo que motivó que fueran denunciados penalmente por estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En CANET afirman que los abogados de AFIP acusaron "falsamente" a Bronway de haber hecho un uso abusivo de la cautelar a partir de comercializar las marquillas que For Men, por su cierre, había dejado de producir, cuando dicha situación había sido informada hacía más de tres meses al propio organismo recaudador que controlaba y autorizaba semanalmente el expendio. "Le mintieron a los camaristas y eso lo vamos a demostrar", expresó el titular de Bronway, Darío Ippolito.

En paralelo, el mismo argumento utilizado por la división jurídica de AFIP Rosario fue usado para negar la inscripción en el registro de empresas tabacaleras, una resolución de AFIP que el anterior administrador, Carlos Castagneto, dictó dos días antes de dejar su cargo "cuando lo legal hubiese sido otorgar la inscripción y luego discutir los otros aspectos", manifestaron desde Bronway.

A partir del incógnito de las familias rosarinas sobre la situación angustiante, evalúan marchar hacia la AFIP y convocan a otros gremios a acompañarlos a movilizar hacia Buenos Aires.

