La traumática película gratis en YouTube sobre un caso real

Elenco de lujo en YouTube, sorry Netflix

Los niños son los primeros en darse cuenta de que algo no está bien, pero nadie les cree. La madre parece estar poseída por una fuerza oscura que la hace actuar de forma extraña. Y el padre, desde lejos, solo puede ver con impotencia cómo su familia se desmorona. El final de la película es impactante y te dejará con la boca abierta.

Life of Belle es una película que no te podés perder si sos fanático del terror. No solo por la historia, que está basada en un caso real que aún no se ha resuelto, sino también por el trabajo de los actores y el director. Los niños que interpretan a Belle y Link son increíbles.

Syrenne Robinson hace un papel excelente como Belle, alternando entre una niña divertida y una víctima aterrorizada. Zachary Robinson también se destaca como Link, el hermano protector y valiente. Lo que más sorprende es la química que tienen entre ellos, que hace que sus escenas sean naturales y creíbles.

El director, que debuta con esta película, demuestra un gran talento para manejar la cámara, el ritmo y el suspenso. La película dura 73 minutos, pero se te pasarán volando.

