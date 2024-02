Liam Neeson se pasa a la comedia para La pistola desnuda 4

También podés leer: Liam Neeson conquista países con el estreno de su última película

Un desafío para Liam Neeson

Lo que sí se sabe es que esta será una oportunidad para que Neeson demuestre su versatilidad como actor, ya que hasta ahora se ha destacado principalmente por sus roles de acción y drama.

El intérprete de 68 años ha sido nominado a un Oscar y a dos Tony, y ha participado en películas como Schindler’s List, Love Actually y The Chronicles of Narnia. Su próximo proyecto será Marlowe, donde encarnará al famoso detective privado creado por Raymond Chandler.

Embed - Mejores escenas de la película.La pistola desnuda( Comedia )Español latino

Naked Gun es una de las comedias más populares y queridas por el público, que se caracteriza por su humor absurdo, sus referencias a la cultura pop y sus gags visuales. La franquicia parodia las películas de detectives y crímenes, burlándose de los clichés y las convenciones del género.

La nueva película de Naked Gun promete ser una propuesta divertida y original, que combinará el talento de Neeson con el espíritu de la saga. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el proyecto y si logra estar a la altura de las expectativas de los fans.

¿Te gustaría ver a Neeson en un papel cómico? ¿Qué opinás del reinicio de Naked Gun? Dejá tu comentario.

