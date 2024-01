Rosario: Despidos "sin causa" con apuntes al DNU

image.png Para Lucero "La retórica discursiva y el DNU alientan los despidos".

Posteriormente, aseguró que se llevó adelante "la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Educación" y adelantó que se accionará en el Ministerio de Trabajo "buscando la reinstalación de todos los docentes que así lo han solicitado, acompañando las acciones con todas las medidas gremiales pertinentes, las cuales incluyes medidas de fuerza en loas establecimientos infractores en el reinicio de las actividades".

Asimismo, recordaron que "En 2016, de manera conjunta, las Seccionales Rosario y Santa Fe de SADOP lograron una reforma en la Ley de Educación Privada Provincial que expone a la pérdida del subsidio estatal a aquellas instituciones educativas que dispongan 'despidos sin causa' lo cual implica el pago de una indemnización. La reforma fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y con un solo voto en contra".

En esa misma línea, Lucero manifestó que "Después de años de lucha, la Legislatura nos dio la razón. El estado no puede subsidiar por vía indirecta el pago de indemnizaciones, que el propio Estado no paga. Si una escuela quiere despedir a un docente, que haga el sumario respectivo, como lo dice la Ley de Educación Privada. Si no, que pierda el aporte del cargo".

Reclamar se convirtió en pesadilla

En el marco planteado por SADOP apuntaron directamente sobre un despido discriminatorio. Se trata del caso de Franco Casasola, un secretario docente.

"Franco es un reconocido militante político y gremial, afiliado a SADOP. Su desempeño a lo largo de más de 4 años en la institución ha sido intachable, recibiendo el reconocimiento de sus pares y el personal directivo de la institución. De manera intempestiva en la primera semana de enero (previo a la suspensión del DNU) fue despedido por el representante legal del Instituto", precisaron desde el gremio.

Cabe remarcar, que no es a modo de excusa, sino más bien para contextualizar, que Casasola, junto a un grupo de docentes, venía haciendo reclamos por el pago de salarios en tiempo legal "ya que cobraban después del 10 de cada mes, y la institución recibe aportes de Estado", comentaron.

image.png El caso de Casasola que hace encender las alarmas.

Por esa razón, desde SADOP criticaron a la entidad propietaria que "no puede pagar a término pero sí tiene dinero para despedir a un trabajador con una trayectoria intachable por reclamar el pago que por derecho le corresponde".

Con respecto a eso, Lucero puso énfasis y sostuvo que "El caso de Casasola es paradigmático. Tiene el respaldo de todo el personal docente de su escuela y del personal directivo. Un legajo intachable. Claramente lo despiden por reclamar que se cobre en término. Un despido que busca ser aleccionador y generar un antecedente. Es vergonzoso el accionar de empleador. Debería recibir la sanción correspondiente y no poder tener más escuelas a cargo".

"Franco ha iniciado las acciones legales correspondientes con los abogados del Sindicato. Además, hemos realizado la denuncia en el Ministerio de Educación. Haremos lo propio en el Ministerio de Trabajo. Creemos que más allá de los procedimientos administrativos, las autoridades ministeriales tienen que tomar cartas en el asunto e impedir estas acciones. Un empleador que no paga en término y recibe fondos del estado ¿Con qué cara paga indemnizaciones? El Estado debe impedir estas conductas", confirmó.

Para concluir, Lucero ratificó agotar todas las instancias "para lograr la reincorporación de Casasola, incluso las medidas de fuerza en la institución". "Esperamos que la patronal considere esta medida arbitraria y evite males mayores al proyecto educativo que tienen en manos", cerró.

Paro general

Como marco previo del paro nacional del próximo miércoles y, sumado a este problema, SADOP dirá presente en la movilización de Rosario que tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Bandera.

"#ParoNacional Este 24 de enero las y los docentes privados nos concentramos en la Plaza 25 de Mayo a las 12 hs. En rechazo al DNU N° 70/2023 y el proyecto de Ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" (Ley Ómnibus) impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional que atenta contra de los derechos adquiridos de las y los trabajadores", así lo manifestaron desde el sector desde sus redes sociales.

image.png Otro sindicato que se movilizará el próximo miércoles.

Más contenidos de Urgente24

Banco Nación otorga créditos de destino libre: Cómo acceder

Un parque acuático termal a pocas horas de Buenos Aires

La playa a 2 horas de Buenos Aires que pocos conocen

Un destino paradisíaco en La Costa con extensas playas

La billetera virtual que te devuelve el total de tu compra