Pedido del alcalde Julio Garro al gobernador Axel Kicillof

Sin embargo, en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata, y en un año electoral, trabajadores insisten en que el problema es más estructural y generalizado, en parte por carencias presupuestarias.

El Centro de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, lidera el reclamo en la instancia actual, afirmando que hay graves deficiencias en neonatología, emergencias y cuidados intensivos.

La historia

Antonina de Angelis, luego Sor María Ludovica De Angelis, nació en San Gregorio, en los Abruzzos (L'Aquila, Italia), en 1880, ingresó a las Hijas de La Misericordia en 1904 y llegó a Buenos Aires en diciembre de 1907.

Más adelante se afincó en La Plata, en el Hospital de Niños de La Plata que lleva su nombre, y también fundó un solario para niños en situación irregular en la ciudad de Mar del Plata.

https://twitter.com/rosariocollico/status/1661748406212247568 Estoy escuchando a Karina, médica del Hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata. Es terrible lo que está contando: renunciaron 49 médicos, tuvieron que bajar 60 camas, su sueldo es $200000.

Mientras tanto a poco Km de ahí se invirtió una tonelada de $$$ para el relato. pic.twitter.com/n5N9mpKVbI — RosarioCollicoSavio (@rosariocollico) May 25, 2023

La crisis

Tras la jubilación de Eduardo Pucci, Gustavo Sastre asumió la dirección del Sor María Ludovica, de La Plata, y prometió jerarquizar la problemática de la contingencia de las infecciones respiratorias agudas (IRAB), en un contexto de falta de pediatras y mucho más neumonólogos infantiles.

Sastre es médico especializado en Pediatría, y en Clínica y Emergentología, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue asesor médico en la dirección provincial de Hospitales (Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas, del Ministerio de Salud provincial) y fue jefe de Servicio de Clínica Pediátrica del hospital 'Evita Pueblo' (Berazategui).

Satre:

Hace 30 años me recibí de médico en el hospital de Niños donde rendí la última materia que fue pediatría. Y a la vez, esta casa fue la inspiradora de mi elección de la especialidad. Hoy se me plantea una nueva tarea y es trabajar para mejorar el hospital. Trabajar para los trabajadores que atienden a los pacientes, que es nuestro fin. Asumo con enorme responsabilidad, humildad y dando todo para lograr la mística que este hospital siempre tuvo y que debe recupera”. Hace 30 años me recibí de médico en el hospital de Niños donde rendí la última materia que fue pediatría. Y a la vez, esta casa fue la inspiradora de mi elección de la especialidad. Hoy se me plantea una nueva tarea y es trabajar para mejorar el hospital. Trabajar para los trabajadores que atienden a los pacientes, que es nuestro fin. Asumo con enorme responsabilidad, humildad y dando todo para lograr la mística que este hospital siempre tuvo y que debe recupera”.

El Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata, que brinda atención gratuita, sufre falta de profesionales, guardia colapsada y bajos salarios. Algo habrá que resolver en un corto plazo.

https://twitter.com/LaCielo1035/status/1664653830666047492 Gustavo Sastre, nuevo director del Hospital de Niños Sor Maria Ludovica #laplata pic.twitter.com/sihUcJvmXM — LA CIELO 103.5 (@LaCielo1035) June 2, 2023

