Patricia Bullrich disfruta mientras el Gobierno arde

CÓRDOBA. Para Patricia Bullrich, las PASO 2021 fueron una verdadera bendición en materia política y sigue disfrutando de uno de sus frutos más grandes en cuanto a lo electoral. La ex ministra de Seguridad estuvo reunida con sus dos grandes apuestas para Córdoba, Luis Juez y Rodrigo De Loredo, quienes vencieron a la lista de Mauricio Macri en la provincia y dejaron sentado que el ex presidente ya no es la figura dominante en Juntos por el Cambio.