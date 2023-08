Live Blog Post

Hay multas para los que no votaron

En el caso de las personas que decidieron no presentarse a votar les corresponde una multa económica y quedarán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar.

Otra de las sanciones es que no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Por otro lado, quienes no paguen la multa, no podrán hacer gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.