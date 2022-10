Pagos ilegales: Sobreseyeron a CFK y De Vido

Ercolini detalló que “efectuando un nuevo análisis de los acontecimientos, debe mencionarse que en el caso del supuesto pago que se habría realizado el día 29 de mayo de 2008, no logró establecerse fehacientemente la persona que lo habría efectuado: si bien en la anotación se indicó que se trataría de 'Valenti', no pudieron colectarse los registros de huéspedes de la fecha en cuestión. La misma situación se observa en el pago que se habría realizado el día 28 de mayo de 2015, respecto de la cual tampoco pudo establecerse la persona que lo habría realizado, siendo que Francisco Rubén Valenti -quien en algunas oportunidades efectuó pagos en el Hotel Feir´s Park- no habría estado alojado en esa fecha; y del listado de pasajeros no surgen otras de las personas imputadas. Sumado a ello, se valora que el nombrado no fue procesado ni elevado a juicio en orden a este hecho”.

En cambio, el magistrado ratificó la elevación a juicio por nuevos hechos respecto de otros ex funcionarios, entre ellos Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación.

Respecto de él, Stornelli consideró “parcialmente completa la instrucción del presente sumario respecto de los eventos detallados” y propuso la elevación a juicio de Baratta, su ex secretario Nelson Lazarte y los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli y Jorge Balán.

A Baratta le imputó ocho casos de supuesta “admisión de dádivas” y nueve de “cohecho pasivo”; a Lazarte, nueve de “cohecho pasivo”; en tanto a Dragonetti, Taselli y Balán entre uno y dos casos de “cohecho activo”.

