Otro mensaje de Javier Milei a Mauricio Macri

Hasta ahora, Javier Milei privilegió a Patricia Bullrich antes que Mauricio Macri porque rechazó el cogobierno, que le pareció oneroso. Desde los días de Nicolás Posse que el proyecto fue quedarse con el PRO sin pagarle a Macri alquiler alguno ni regalías y por ese motivo se incorporó a decenas de ex PRO en oferta en el mercado laboral, y Macri recomendó a muy pocos de todos ellos.

¿Milei ha decidido modificar su enfoque? Macri se la ha complicado porque él manifestó públicamente su voluntad de incorporarse al "gobierno del cambio", le ha pedido a sus fieles que sigan colaborando con Milei y no rechazó la fusión electoral reclamada por el Presidente sino que la condicionó al acuerdo de... ¿cogobierno? Por su parte, hace tiempo que Patricia Bullrich renunció a la idea del cogobierno.

Ante este panorama, Javier Milei intenta hacer equilibrio. Y es por eso que, quizás, no salió enfurecido a responder los cuestionamientos de Mauricio Macri -como sí ha hecho con todos los que lo han criticado de alguna manera- pero envía mensajes sutiles, aunque contundentes.

De hecho, días atrás, retuiteó un mensaje de otro usuario, irónico pero 'light'. El Presidente compartió en redes un mensaje dirigido a Macri, quien había dicho que el economista libertario tiene "una debilidad en como implementar las ideas". Un usuario de X citó esa frase del líder del PRO y agregó un mensaje en defensa de Javier Milei, que él mismo reposteó: "Literalmente Milei le enseñó a la totalidad de la población argentina que la emisión monetaria genera inflación".

retuit-milei-macri.jpg

Federico Sturzenegger contra Mauricio Macri

Quien sí salió directamente a responderle a Macri fue el flamante ministro de Desregulación -y ex funcionario de Cambiemos- Federico Sturzenegger, quien esta mañana consideró desacertado el análisis que hizo el líder de PRO: “Yo discrepo radicalmente... (Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí, cerramos y pasamos a otro tema porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible...”, comenzó a modo de introducción Federico Sturzenegger, y remató: “Mauricio no lo logró hacer en 4 años, y Javier Milei logró en un mes. Si a mi me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza”.

En una extensa entrevista por Radio Mitre, el funcionario defendió la gestión de Javier Milei aunque admitió que "obviamente una gestión es muy compleja, falta todo, falta mucho, se cometen errores todo el tiempo, errar es humano, pero me parece que es muy impresionante lo que el Presidente ha logrado”, concluyó.

------------

Más contenido en Urgente24:

Alas para Benjamin Franklin: Hacia reservas negativas -US$ 7.514 millones

Estela de Carlotto: "Maduro está trampeando, será un dictador"

Feministas K se despegan de Alberto y ahora dicen que tenía perfil violento

La miniserie de 6 capítulos que causa tensión desde el primer instante

Nuevamente subieron las tasas de los plazos fijos y festejan los ahorristas