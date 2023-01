Otro furcio de Alberto Fernández: ¿Qué le pasa al Presidente?

Cabe recordar que ayer, cuando daba una conferencia de prensa junto a su par brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, Alberto fue consultado sobre la visita de Nicolás Maduro (quien finalmente no vino a la Cumbre). En ese momento, confundió el nombre del mandatario de Venezuela con el fallecido Hugo Chávez.

“No tengo ninguna noticia de que el presidente Chávez no venga. Perdón, no tengo noticias de que el presidente Maduro no venga, pero no sé qué hará”, dijo, en un furcio más que llamativo.

Alberto Fernández: Fascismo y defensa de Cuba/Venezuela

Tal como informó Urgente24, en la inauguración de la cumbre de la Celac, Alberto Fernández defendió a Cuba y a Venezuela y alertó sobre la democracia "en riesgo" por la "derecha fascista".

Durante su discurso, aseguró que "la democracia está en riesgo" por culpa de la "derecha recalcitrante y fascista" que busca atentar contra la institucionalidad de América Latina.

Además, aseguró que tanto Venezuela como Cuba son víctimas de un bloque desde hace "décadas".

Fernández aseguró que “llegó la hora de hacer que la región defienda los mismos intereses”, y tras hacer un balance de la presidencia pro-tempore de Argentina en el bloque regional, instó a los representantes a “encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social”.

También advirtió sobre “ la ultraderecha que se ha puesto de pie y están amenazando a cada uno de los pueblos, y no debemos permitir que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo nuestros pueblos”.

En el inicio de su alocución, el mandatario argentino pidió a los presentes un aplauso para Brasil, que regresa a la Celac por decisión del presidente Lula da Silva, y luego que su antecesor, Jair Bolsonaro, decidiera retirarse del organismo.

Además, el presidente argentino llamó a “defender la democracia y las instituciones” y afirmó que “ahora estamos con una Celac completa, con Brasil, y la oportunidad de unir a la región es un imperativo que se nos impone y tenemos que lograrlo”.

