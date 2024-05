OTAN: Temprano renunciamiento de Javier Milei a su propio plan

El gobierno de Recep Tayyib Erdogan estaba enojado porque USA no le vendía aviones F-16 para renovar su flota de combate y, en particular, cuestionaba que Suecia y Finlandia habían concedido asilo a militantes kurdos que luchan por la independencia del Kurdistan, hoy día territorio turco. Hasta que Erdogan no logró satisfacción pública de parte Suecia y Finlandia -más allá de lo que se haya negociado con USA detrás de bambalinas-, ambos países escandinavos quedaron 'freezados'.