Nicolás Trotta cruzó a Alberto Fernández: "Me decepcionó"

Durante un tramo de la entrevista radial, el ex ministro de Educación dedicó su tiempo para hablar de su relación con el presidente. Aseguró haber perdido todo tipo de diálogo con él, incluso antes de dejar de ser ministro. También recordó las diferencias públicas que mantuvo con el Presidente relacionadas a la presencialidad y a un incidente con una docente.

Luego explicó que las razones mencionadas “ terminaron de quebrar nuestro vínculo personal, pero creo que nuestro frente, con aciertos y equivocaciones, es mucho más importante que él”.

image.png El presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Educación Nicolás Trotta.

Además de sugerir que Alberto Fernández no representa fielmente su espacio político, minimizó su liderazgo y figura como mandatario. El ex funcionario aseguró que si no lo hubiesen desplazado del puesto continuaría enfrentando los problemas educativos pero en nombre de sus ideas y no del presidente. “ Si hoy me tocara estar, seguiría poniendo el hombro, pero no por el presidente, sino por las ideas que considero que debemos representar, que algunas las hemos olvidado en el camino”, deslizó el ex titular de la cartera de Educación.

Por último, Trotta también hizo una dura autocrítica de su gestión educativa ante la pandemia. Admitió que fue una “equivocación suspender la presencialidad en marzo del 2020”.

“Intentamos sostenerla lo máximo posible y queríamos hacerlo provincia por provincia, pero había tal temor que era muy difícil contenerla. Estábamos frente a una estampida en la que podíamos perder toda autoridad”, resaltó.

En esa línea, reconoció que las medidas adoptadas por el gobierno durante la pandemia tomaron un rumbo fallido: “La pandemia hizo todo difícil. En algunos aspectos hemos equivocado el camino”, concluyó.

