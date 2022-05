Nicolás Maduro anunció privatización de empresas

https://twitter.com/PresidencialVen/status/1524539736349622275 #ÚltimoMinuto | Entre 5% y 10% de las acciones de empresas públicas serán ofertadas a través de la Bolsa de Valores de Venezuela para la inversión nacional e internacional, anunció el jefe de Estado @NicolasMaduro pic.twitter.com/YMD0SzShTW — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) May 11, 2022

Nicolás Maduro explicó que la medida corresponde a una orden dada por él mismo el año pasado y que tomó varios meses para concretarse.

Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar. Buenas noticias para el futuro de la economía del país. Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar. Buenas noticias para el futuro de la economía del país.

¿Liberalización?

Entre las empresas a privatizarse gradualmente, Nicolás Maduro incluye a la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Movilnet (Telefonía móvil), las cuales calcula poner entre un 5% y 10% de sus acciones en el mercado, por lo que pidió a inversionistas nacionales e internacionales estar atentos.

Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV, de Movilnet de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios). Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV, de Movilnet de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios).

Sin embargo, estas dos empresas habían sido un símbolo de la nacionalización de la economía de Venezuela en las épocas de Hugo Chaves, donde el “comandante” las había estatizado en 2007, siendo un logro para el gobierno socialista.

En ese año, Hugo Chávez dijo que antes de plantear nacionalizar Cantv había firmado un convenio con una empresa china “para sembrar a Venezuela de fibra óptica”. Pero luego de nacionalizar habría un ahorro en el proyecto y ampliarían los servicios de telefonía móvil y computación en todo el país.

Este cambio de rumbo de Nicolás Maduro, especialmente hacia empresas símbolo del socialismo de Hugo Chaves, dejan entrever un reconocimiento de que el modelo venezolano ha estado en crisis por más de 8 años, y que de a poco, las opciones de liberalización son más tenidas en cuenta para dar un respiro a la economía. O por lo menos Nicolás Maduro quiere hacer creer eso a los venezolanos.

Venezuela, que ha pasado de de ser el país más rico de América Latina al más pobre, en pelea con Haití, parece estar dejando atrás los controles de precios y del tipo de cambio, la celebración de nuevas estatizaciones, entre otros, para que “la nación recupere la propiedad de los medios estratégicos”, como el mismos Nicolás Maduro lo plantea.

Sin embargo, muchos economistas plantean que en realidad, muchas de las empresas continuarán en manos de los “amigos del régimen”. José Guerra, diputado de Caracas, dice que las empresas del estado, al estar todas quebradas, no atraerán a ningún inversor que no sea del régimen, ya que no son rentables. Sin mencionar que los registros financieros de estas son desconocidas desde hace más de 10 años.

https://twitter.com/JoseAGuerra/status/1524733166191353861 Hilo sobre la venta parcial de empresas del Estado. La propuesta representa una derrota y el funeral del socialismo del siglo XXI como lo había concebido Chávez con la estatización de la economía. Todas las empresas del Estado están quebradas (1) https://t.co/M82Zs1Aq9h — Jose Guerra (@JoseAGuerra) May 12, 2022

https://twitter.com/JoseAGuerra/status/1524733168422686723 De esas empresas no se conoce nada. No publican sus estados financieros desde hace más de 10 años. En cualquier caso la mejor política es un proceso de reprivatización total, ordenado y transparente asegurando una participación a los trabajadores — Jose Guerra (@JoseAGuerra) May 12, 2022

Por otro lado, el economista Francisco Ibarra adhiere a Guerra sobre el destino de estas empresas:

Las empresas públicas que comienzan a privatizarse acabarán en manos de gente afín al régimen. Es ingenuo pensar que no habrá gente dispuesta a meter plata en esas empresas. Estamos viendo lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética. Dentro de la tragedia que esto representa, prefiero esas empresas manejadas con criterio privado a lo que existe actualmente Las empresas públicas que comienzan a privatizarse acabarán en manos de gente afín al régimen. Es ingenuo pensar que no habrá gente dispuesta a meter plata en esas empresas. Estamos viendo lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética. Dentro de la tragedia que esto representa, prefiero esas empresas manejadas con criterio privado a lo que existe actualmente

Este intento de liberalización de la economía de Venezuela, con la dolarización de facto, con la liberalización de aranceles y la desregulación de ciertos mercados generaron la llamada “nueva economía” de Nicolás Maduro y la famosa burbuja de Caracas.

Medidas que acompañan al aumento del autoritarismo, la desigualdad social, y la necesidad de “lavar” el dinero de la corrupción en el país. Entonces, la liberalización ficticia en realidad forma parte de un intento de Nicolás Maduro de mantener el régimen que se tambalea, por lo menos cuidando su cabeza y la de sus aliados.

Más contenido de Urgente24

Ministro albertista vuelve a desmentir a CFK

Multitudinaria marcha piquetera con reclamos al Gobierno

Censo 2022: Habrá multa por incumplimiento del deber cívico

Horacio Rosatti al FdT: "No hay grieta en el Poder Judicial"