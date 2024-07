"Milei maximiza popularidad a costo de postergar cosas que tendrá que pagar tarde o temprano"

"Está claro el cortoplacismo en el que está cayendo el gobierno y la influencia de los sectores que piensan estratégicamente en términos de opinión pública sobre cómo terminan impactando las medidas. La clave de que Milei tenga 55% de popularidad y no los pierda tiene que ver en gran medida con la caída de la inflación. Eso produce un enamoramiento del propio Presidente y de su circulo de decir 'tenemos que reforzar y no perder este bastión'. Sobre todo en un Presidente tan débil, que casi lo único que tiene es la opinión pública. Porque el día que este gobierno pierda a la opinión pública, si todavía no construyó otra cosa y no tiene la economía creciendo, las probabilidades de que sufra mucho son altas", dijo Catterberg entrevistado en Radio Con Vos.