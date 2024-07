Javier Milei pierde la brújula: Viaja a un debate sobre el streaming

Telefe

Todos saben que el 'Pacto de Mayo' en San Miguel de Tucumán fue un evento grotesco, sin relevancia ni política ni económica, tal como la promulgación de las 2 leyes. Javier Milei llegó procedente de Brasil, donde con Jair Bolsonaro presenció la eliminación de la selección brasilera de la Copa América 2024, faltando a la Cumbre del Mercosur. Luego de Tucumán, él soportó en silencio horas después una filípica del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, mal trago que intentó ignorar subiéndose a un blindado con Victoria Villarruel. Ahora vuelve a viajar al exterior.

El problema de Javier Milei es que sus viajes al exterior son irrelevantes en su rol de Presidente. Lo correcto era la Cumbre del Mercosur, no la medalla al ano no penetrado que le concedió Bolsonaro. El viaje a Sun Valley (Idaho, USA) es ridículo porque, tal como lo llama Business Insider y lo recordó Urgente24, es “un campamento de verano (boreal) para los multimillonarios” de la tecnología y los medios de comunicación. Ninguno de ellos invertirá un dólar en la Argentina. Es más: Warren Buffett canceló su presencia.

¿A qué va Milei? Sin duda que a satisfacer su vanidad, participando de un evento sofisticado pero que a la sociedad argentina le importa un bledo. Quizás a la gente de Telefe, porque su propietario, Paramount Global, acaba de iniciar su proceso de venta a Skydance Media (empresa de los Ellison, dueños de Oracle, quienes tampoco invierten en la Argentina).

Lamentamos anticiparlo pero Deadline acaba de notificar lo siguiente: "El director ejecutivo de Skydance, David Ellison, no está en Sun Valley, pero es muy probable que esté el año que viene como propietario y operador de un importante estudio."

Otra mala noticia: "Los ejecutivos de Comcast, la empresa matriz de NBCUniversal, están ocupados con los Juegos Olímpicos de verano en París que comienzan a finales de este mes y no quedó claro de inmediato quién de la empresa asistirá."

Sun Valley

Al evento fueron invitados Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg. También el director ejecutivo de Open AI, Sam Altman; la heredera de los medios Shari Redstone -quien está vendiendo Paramount Global, y revoleando Telefe-; el director ejecutivo de Disney, Bob Iger; David Zaslav, de Warner Bros. Discovery; etc. La mayoría de ellos ya estuvo en los días anteriores. También pasaron ya el CEO de Apple, Tim Cook; el CEO de Spotify, Daniel Ek; Robert Kraft, propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots y director ejecutivo de Kraft Group; el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillan (le vendió a Francisco de Narváez y se rajó de la Argentina), la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra (cuidado que no sabe qué hacer con la planta en Rosario, Santa Fe); y el director ejecutivo de Thrive Capital, Josh Kushner.

La pequeña ciudad de Sun Valley, en Idaho, tiene una población de 2.000 habitantes, pero recibió al menos 165 aviones privados en el cercano aeropuerto Friedman Memorial. La mayor parte de la agenda de la semana es confidencial y los periodistas invitados -poquísimos- deben respetar el secreto porque es el origen de fusiones y compras.

El multimedios CNBC presentó así el evento:

Los gigantes de los medios y la tecnología se reunirán en Sun Valley esta semana para sentar las bases para el futuro del streaming y para posibles alianzas. Los gigantes de los medios y la tecnología se reunirán en Sun Valley esta semana para sentar las bases para el futuro del streaming y para posibles alianzas.

Luego agregó: "(...) “Sin duda, el tema realmente importante aquí es cómo estas empresas consiguen que el streaming de televisión a nivel mundial funcione para todos”, dijo Neil Begley, analista de Moody’s Investors Services. “Será un uso más agresivo de los paquetes de servicios o la forma (...)".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Privatización de IOSFA: Suboficiales y pensionados de Fuerzas Armadas, en pie de guerra

Cerraron Fútbol Libre y los usuarios salieron a buscar alternativas

El centro de ski en Argentina que se destaca por ser bueno y barato

Visa y Mastercard deberán pagarle una fortuna a millones de usuarios por este error

El parque de diversiones a solo 50 minutos de CABA, ideal para las vacaciones de invierno