Exsocio de Milei, lapidario: Dólar más caro, inflación en "U" y "se puede estar peor"

giacomini-milei-3.jpeg Diego Giacomini con Javier Milei cuando eran socios y compartían canales de TV, conferencias y libros.

Y sobre el cepo, opinó: “Hay que esperar que se vuelva cada vez más complicado acceder a los dólares oficiales para importar. Paralelamente, es razonable esperar que los importadores tengan que importar cada vez más a dólar CCL. Los costos de importación aumentarán”.

Inflación

Tampoco realizó proyecciones positivas Giacomini sobre la dinámica inflacionaria a pesar de la baja que experimentó en los últimos meses, sobre esto el especialista considera que “el exceso de oferta en el mercado de dinero será más inflación en la tendencia, alimentando la posibilidad de que la inflación adoptara una trayectoria temporal con forma de ‘U’. O sea, habría que esperar que la inflación encontrara un piso que no podrá quebrar y rápidamente más tarde, la inflación se volviera a acelerar”.

Y para justificar el fenómeno de inflación en “U”, el economista explica que en “mayo/junio los billetes y monedas en la calle crecieron +30%, la base monetaria aumentó +41,4%, la oferta de M2 subió +25,8% y el crédito a los privados aumentó +15,2%”.

Sin recuperación en “V”

En cuando a una recuperación de la actividad económica en forma de ‘V’, que viene publicitando mucho el Gobierno nacional, Giacomini apeló a otra forma de desenvolvimiento de la economía para los próximos meses: “Hay que esperar que el nivel de actividad no sólo no salga en forma de ‘V’, sino que ni siquiera se recupere y, por el contrario, continúe en el mejor de los casos transitando la pata de la ‘L’”.

“Existe la probabilidad (no certeza) de que la macroeconomía argentina estuviera transitando lo mejor que el actual programa de Javier Milei, sin cambios profundos de por medio, podría dar” y vaticinó: “no es 0 la probabilidad de que se pueda estar peor a futuro. No sólo no es 0, sino que es significativa”.

En cuanto al mercado laboral y los salarios, planteó un escenario negro: “Hay que esperar menor de demanda de trabajo, destrucción de empleo y, por ende, caída del poder adquisitivo del salario real”.

“Esta dinámica del empleo y del salario impactará negativamente sobre el consumo y la demanda agregada retroalimentando negativamente a todo el sistema”, opinó.

Por último, anticipó una vuelta al déficit fiscal: “De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y su análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional, en junio 2024 habría reaparecido el déficit fiscal”, lo que redundaría en más endeudamiento y emisión monetaria, sin mencionar que se anularía la baja de impuestos, especialmente el muy mencionado Impuesto PAÍS, que este jueves (11/7) el ministro de Economía Luis Caputo, dijo que empezaría a reducir en los meses cercanos.

