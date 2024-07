El caso Loan activó a los senadores: Buscan endurecer las penas en la compraventa de niños

En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales recibieron a letrados y defensores de los Derechos del Niño y hubo diferentes propuestas respecto a la redacción del artículo para que sea incorporado el concepto de “entrega ilícita”.

Entre los expositores estuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman; el abogado y profesor de Derecho Penal, Horacio Romero Villanueva; Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros.

La compraventa de chicos y la adopción

Al momento de exponer frente a los senadores, la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que “en la República Argentina, la compraventa de niños con precio es para fines adoptivos”. Además, cargó que “aquel que compra un niño, siempre va a tener un papel de origen ilegitimo”.

Asimismo, en relación al modo de operar de estos ilícitos, Graham señaló: “Es un conglomerado que se organiza para captar mujeres embarazadas y pagar una suma que no es significativa”. En ese caso puntual, acusó que “un defensor de menores labró un acta un sábado a la tarde se comprueba que hubo compraventa, pero no está tipificado”.

Respecto a ese debate, la defensora de chicos fue concreta e hizo un pedido puntual a los legisladores nacionales:

“Estoy de acuerdo con la tipificación, pero eso no es suficiente para evitar que se sigan haciendo con fines adoptivos”. Exigió poner “fines adoptivos” en la redacción y aseguró que se pagan hasta 10.000 dólares en estos casos.

Por su parte, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, indicó que la compraventa de chicos “son delitos de extrema gravedad que deben estar tipificados en el Código Penal con una categoría independiente y me parece adecuada la tipificación en los delitos contra el Estado civil”.

En ese sentido, aclaró: “El Código habla de apoderamiento y el delito está en el carácter de ese apoderamiento”. Por lo que sugirió poner en el artículo “entrega -como palabra- entra en adopción. Prefiero poner ‘entregar’ e incluir ‘ilegítimamente’ porque le da la tipificación de las conductas ilegítimas”.

Al mismo tiempo, explicó: “Va a ser delito con o sin precio o premiso, pero el precio es agravamiento de la pena y ambas conductas consideradas delictivas... Cuando hay precio debe ser agravada y la conducta sin precio es delito y es más grave la conducta por precio”.

Por último, también se trató la figura del arrepentido. Fue la fundadora y directora de la Fundación Red por la Infancia, Paula Watcher, quien planteó: “Es interesante poder pensar en la figura del arrepentido que menciona uno de los proyectos de ley. Un atenuante para quienes puedan aportar datos bilógicos sobre el niño y sobre sus apropiadores ilegítimos. Eso contribuye desde una perspectiva de infancia”.

El peronismo/kirchnerismo hizo un recordatorio

Además de las exposiciones de los expertos, hubo senadores que plantearon dudas y deslizaron sus opiniones al respecto. Uno de ellos fue el senador nacional Oscar Parrilli, que recordó que el proyecto ya fue tratado y que se envió al Congreso en el 2022 por parte del Ejecutivo.

"Acá debatimos, vinieron las comisiones, estuvimos tratando muchísimo este tema, incluso se logró despacho de comisión. Y si el bloque opositor en ese momento hubiera tenido la actitud que nosotros tenemos hoy de expresar sus opiniones y emitir dictamen, en el caso que nos ocupa hoy ya tendríamos una ley sancionada", reprochó Parrilli, y dijo que en ese momento los únicos que firmaron el dictamen fueron los legisladores nacionales de UxP.

"Ahora a algunos senadores les agarra una urgencia mediática por tratar proyectos de ley, y está bien que se saquen, pero me gustaría recordar que si hoy no tenemos ley no es culpa del Frente de Todos, es culpa de quienes fueron oposición en ese momento y que no prestaron el acuerdo, es más, ni siquiera venían a las comisiones", sentenció.

Al finalizar las exposiciones, se anunció el pase a un cuarto intermedio para volver a reunirse y así unificar un dictamen que sea llevado al recinto nuevamente.