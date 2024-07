"Milei no nos quiso recibir, nos descartó: vamos a ver a la ministra Patricia Bullrich mañana"

“El comisario me pidió que no hablara con los periodistas y que no convocara a marchas. Empecé a dudar de Carlos Pérez y su esposa cuando dio positivo los análisis que se hicieron en sus autos”.

Finalmente, fue duro con su propia hermana, Laudelina Peña, quien está detenida en el penal de Ezeiza.

Laudelina algo sabe y no nos cuenta. Creo que debería decir todo lo que conoce. Pero yo no quiero hoy hablar con ella, no quiero visitarla en la cárcel. Laudelina algo sabe y no nos cuenta. Creo que debería decir todo lo que conoce. Pero yo no quiero hoy hablar con ella, no quiero visitarla en la cárcel.