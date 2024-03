Milei ante 14 gobernadores y un discurso ¿"sin agresiones"?

Ya se sabe que no estarán presentes Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). La mayoría tiene como excusa que también inauguran las sesiones ordinarias en sus legislativos provinciales, excepto por Insfrán y Quintela que están abiertamente enfrentados con la Administración Milei, de hecho el riojano emitió cuasimonedas y fue a la Justicia contra el Mega DNU de Milei, además adelantó: “Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”.