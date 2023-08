Mendocino preso en El Salvador: La familia asegura inocencia

"Él se fue porque sus primos estaban allá, entonces dejó sus estudios acá a medias, vendió su auto, sacó su pasaporte y se fue. No dudó en irse, no sabiendo que ese lugar que iba de trabajo estaba en negro, que iba a ser una estafa y que nos iba a dar esta pesadilla que estamos viviendo. Alejo no sabía dónde iba a meterse. La verdad que tanto él como sus primos fueron engañados", relató la madre de Alejo a la prensa mendocina.