El toque de queda en las tres jurisdicciones antes mencionadas regirá desde las 22 horas hasta las 5 a.m. hora local debido a una “grave conmoción interna” por los enfrentamientos en las cárceles y la ola de violencia en las calles en un país infestado de inseguridad y narcotráfico en connivencia con las autoridades locales, lo que permitirá al gobierno la movilización de las fuerzas del orden (policía y gendarmería) en patrullajes conjuntos.

“Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana”, declaró el mandatario ante el Comité.

“No podemos negar que el crimen organizado ha permeado al Estado, las organizaciones políticas y a la misma sociedad”, lamentó Lasso tras condenar el motín en Guayaquil y el crimen del alcalde Agustín Intriago, quien cuando recorría una obra municipal en Manta fue asesinado junto con una joven deportista que lo saludó en ese momento, tal como Urgente 24 contó.

La infraestructura edilicia para reclusos que se “cae a pedazos” y la superpoblación dado el alto índice delictual evidencia que la reinserción es utópica en Latinoamérica. Es más, la falta de cuidado de dichos establecimientos penitenciarios por el dinero que se extravía en “guantes blancos”, más los rituales de destrucción del mobiliario por parte de los marginados/automarginados hacen que la privación legitima de la libertad se convierta en un calvario en vida. De ello se desprende la actual crisis carcelaria en Ecuador que terminó con un motín, guardias secuestrados y una actual huelga de hambre por motus propio en 13 centros.

En la Penitenciaria Litoral, la peligrosa cárcel ecuatoriana de Guayaquil conocida como Guayas 1, ocurrió un violento enfrentamiento entre bandas que incluyó detonaciones de armas de fuego y artefactos explosivos, con un saldo fatal de seis convictos fallecidos y once heridos, según lo comunicó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) este domingo (23/07).

Tras este motín, en todo territorio nacional se activaron protocolos por réplicas en otros centros penitenciarios dado que “agentes de seguridad penitenciaria se encuentran detenidos por los grupos de delincuencia organizada en varias prisiones”, así lo refirió SNAI

Las masacres y disputas carcelarias son moneda común en Ecuador desde hace décadas.

El ente nacional también reveló que los reos de 13 cárceles están en huelga de hambre en reclamo de mejoras habitacionales y alimenticias, más precisamente en los centros de las provincias andinas de Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Cañar, Loja y Cotopaxi, así como de las costeras de El Oro y Guayas y la amazónica Napo.

Un reciente estudio determinó que de las 36 cárceles de Ecuador con capacidad para 30 mil personas, hay una población de 31 mil 321 presos, incluidos 3 mil 245 extranjeros, detenidos por causas relacionadas al narcotráfico.

Asimismo, el último censo penitenciario reveló que un 33% de los reos sostiene que la cantidad de alimentos que les ofrecen es suficiente, un 48% se quejó de que el suministro agua potable no es permanente y un 65% reprochó que los servicios higiénicos son malos o regulares.

Como si está ola de violencia fuera poco, el crimen del alcalde de la costeña ciudad de Manta, Agustín Intriago, a plena luz del día (23/07) conmociona al Ecuador. El primer edil, de 38 años, encabezaba el domingo un acto en el barrio popular del 15 de Septiembre cuando sicarios le dispararon seis veces, tres de ellas en el pecho y sería el segundo asesinato contra un político en esa misma ciudad en menos de un año.

"Este crimen no puede quedar impune, por favor no les dejemos ganar", imploró la hermana de Intriago. "Agustín no hacía más que trabajar por Manta, con devoción y determinación absoluta. No dormía, trabajaba y trabajaba. Quería que nuestros hijos y los hijos de Manta vivieran en una ciudad mejor y por eso lo daba todo", soltó también su mujer, Rosita Saldarriaga.

image.png Dos crímenes 'políticos' en la misma ciudad: Agustín Intriago, alcalde de Manta, junto a Gerardo Delgado, periodista y excandidato a la concejalía.

