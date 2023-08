Guerra cultural: Nayib Bukele promueve 'Sound of Freedom'

Bukele decidió seguir los pasos del ex presidente Donald Trump, quien proyectó la película abierta al público en su club de campo Bedminster, en Nueva Jersey, la semana pasada.

El Presidente salvadoreño dijo que su Administración tiene como prioridad la niñez, y que trabaja para impulsar iniciativas que combatan el tráfico de niños.

VerasteguiFreedom_300723.webp Sound Of Freedom' en el Teatro Presidente en San Salvador, capital de El Salvador.

"Porque así lo quiso Dios"

Eduardo Verástegui, quien fue muy elogioso para con Bukele, lidera la organización no gubernamental Movimiento Viva México, y dijo en el discurso en El Salvador que "el silencio estimula al verdugo, al pedófilo y el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada y deja de ser buena porque ya es parte del problema".

Movimiento Viva México nació en 2019 para atender la agenda de la sociedad civil mexicana para resolver los problemas sociales. Su lema: “Juntos somos más fuertes”.

Forma parte de Movimiento Viva México #JuntosSomosMásFuertes

Verástegui consiguió el apoyo de Angel Studios para llevar al cine la lucha de Timothy Ballard, quien renunció a su trabajo en la Seguridad Nacional estadounidense para trabajar en forma privada en el rescate de niños de la trata de personas.

Él resaltó durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial que el inesperado éxito de la cinta protagonizada por Jim Caviezel, es sólo el inicio de un movimiento a favor de la niñez en el mundo, un tema que él pretende hacer prioridad en la agenda de varios países.

Caviezel tuvo el protagónico en 'La Pasión de Cristo', de Mel Gibson. También es el vínculo más concreto entre el movimiento de extrema derecha QAnon y 'Sound of Freedom'.

Verástegui: "Mucha gente me preguntaba ¿por qué El Salvador, ¿por qué El Salvador va a ser el primer país? Porque así lo quiso Dios. Usted, Presidente Nayib Bukele, es referente en el mundo. He viajado a Londres y el tema de El Salvador siempre resuena. Yo lo felicito porque la imagen a nivel mundial que tiene este país es admirable. Esto no es de gratis, esto se gana con hechos, hechos no palabras”.

Agregó que luego de que los demás países se enteraran del estreno en El Salvador, hoy tiene una veintena de naciones en lista de espera para llevar este estreno.

