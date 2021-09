https://twitter.com/chivowallet/status/1434995941191323650 Mañana es el día.



A partir de mañana, podrás descargar nuestra APP de forma gratuita, y recibir tus USD $30.00 en #Bitcoin para consumo.



Será totalmente opcional.



Nadie tendrá que pagar nada por descargar la APP, como andan diciendo por ahí. https://t.co/zuOAm3R2R2 — chivo (@chivowallet) September 6, 2021

Pero organizaciones sociales han pedido al gobierno salvadoreño que derogue la ley, en gran parte porque temen la extrema volatilidad de la criptomoneda. Un día después de haberla puesto en marcha, la cripto fue en picada y, aunque remontó, sigue muy por debajo de su máximo histórico de casi US$ 65.000 que alcanzó en abril.

La idea del gobierno era pagar jubilaciones en bitcoin, pero ¿Cómo hacer que no se devalúen con la tremenda volatilidad de la moneda?

Jubilación de los jueces, otro dilema...

A principios de este mes, la Asamblea aprobó una ley que establece el retiro voluntario de jueces. La reforma a la Ley de la Carrera Judicial establece el retiro obligatorio de jueces que cumplan 60 años o tengan 30 años de servicio, y cambia el procedimiento de traslado a otras áreas. Hasta ahora no había límite de edad para ser juez o fiscal.

El partido oficialista Nuevas Ideas (NI) asegura que las reformas buscan hacer justicia y advierte que promoverá la movilidad en el órgano judicial. "Este día es histórico porque comienza la verdadera justicia en nuestro país", aseguró la diputada de ese partido Rebeca Santos.

Las reformas fueron calificadas por la oposición, en cambio, como un golpe a la independencia judicial. "Es violar la poca independencia judicial que quedaba en el país", dijo René Portillo Cuadra, diputado de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista.

En mayo, cuando asumieron los nuevos legisladores de mayoría oficialista, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y en su lugar nombraron nuevos funcionarios judiciales.

La reforma constitucional y la relección inmediata

La Corte Suprema habilitó en un fallo la reelección presidencial inmediata en el país, y el Tribunal Supremo Electoral informó que acataría la decisión.

De esta forma Bukele podrá presentarse en las próximas elecciones de 2024, algo que la Constitución le impedía hasta ahora.

El artículo 152 de la Constitución de El Salvador establece en su inciso primero que no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los 6 seis meses anteriores al inicio del período presidencial.

"La disposición mencionada hace referencia no a prohibiciones para ser presidente, sino a prohibiciones para ser candidato y lo grave de una interpretación que deje este detalle por fuera, radica en que se imposibilita al electorado a reelegir la opción política que más le convenga", señala la sentencia de los magistrados elegidos recientemente por la Asamblea de mayoría oficialista.

El fallo causó un gran revuelo y generó diversas opiniones. Funcionarios y aliados de Bukele aplaudieron la decisión de los magistrados. Otros sectores la califican de inconstitucional.

El partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena, se pronunció el Twitter.

https://twitter.com/ARENAfraccion/status/1434010688649932802 La característica de los sistemas democráticos es la alternancia en el poder. La búsqueda por perpetuarse y la concentración de poder es antesala a una dictadura.



"El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente". https://t.co/xzDfaiGyJz — Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) September 4, 2021

Además de esto, Bukele planea una reforma constitucional más ambiciosa y conservadora hasta los huesos.

El presidente salvadoreño dijo este viernes (17/9) que en el paquete de reformas, que quiere enviar para finales de septiembre, no estarán la despenalización del aborto, ni el matrimonio igualitario ni la eutanasia.

"He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, NO PROPONER NINGÚN TIPO DE REFORMA a NINGÚN ARTÍCULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.

"Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga", agregó.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnayibbukele%2Fposts%2F411021887049287&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHKcZBAjOSH4C4QlrPXCb4H4iUjuLRxrLAV8L7sZBrynnOrZAW3ZCZATXNzh59iu7nEqGwzdc0MqhCfU7Ac14WhmWSLcYK3rw834qcZBaw7rw7lDMfsAxybGa3b4ZAi5lph7vmcjTWGiU4uMEgLxl8VclUNhDuAowZDZD Recibí el Proyecto de Reformas Constitucionales del Equipo Ad Hoc liderado por el Vice Presidente de la República.Esta... Publicado por Nayib Bukele en Viernes, 17 de septiembre de 2021

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó la postura de Bukele sobre el matrimonio igualitario y el aborto. "Por si algún incauto aún pensaba que Bukele es un líder moderno", opinó en Twitter.