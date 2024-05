Maximiliano Pullaro y su combate contra el narcotráfico respaldado por Rosario

A raíz de ello, Rosario se ve envuelta en un dilema difícil de salir. O eso es lo que parece hasta el momento. El show mediático montado a nivel nacional con la presencia de fuerzas federales no sirvió para (absolutamente) nada, ya que las balaceras junto a amenazas y los asesinatos de la mano, siguen dando que hablar. Para no irnos muy lejos, en la noche de este jueves (09/05), balearon a un muchacho para robarle y en el inicio de esa jornada, una estación de servicio fue blanco de ataque.

No obstante, el estudio de opinión pública da muestra de la confianza de la población sobre el mandatario provincial donde el 68% cree que el gobierno de Pullaro "está enfrentando a los narcotraficantes". Eso no se discute, pero el accionar no parece ser el mejor, porque trae sus consecuencias. En esa línea, el 61% considera que el radical "está haciendo más que el gobierno anterior", y no es un dato no menor.

image.png Diferencias entre la gestión de Pullaro y la de Perotti.

Contra el narcotráfico

En el momento de sus inicios de campaña política, Pullaro siempre puso el foco en el narcotráfico, dejando de lado las acusaciones en su contra la cual lo involucra dentro.

Asimismo, suelen chocar y hacer ruido sus medidas carcelarias, aunque esas expresiones no muestran lo mismo por medio de las encuestas. Al momento de preguntarles a los rosarinos si "la guerra contra el narcotráfico del gobierno provincial es imprudente y debería frenar", el 62% se mostró en desacuerdo, ratificando que debe seguir poniendo mano dura.

Javier Milei también fue involucrado

De la encuesta participaron 972 individuos mayores de 16 años y allí también se pudo resaltar que el gobernador santafesino cuenta con una evaluación positiva que llega del 58% en su mandato.

Por su parte, el estudio también midió la imagen del presidente, Javier Milei, dentro del departamento de Rosario, alcanzando un voto favorable, con poca diferencia, del 55%.

