Manuel Passaglia: "Kirchneristas y libertarios nos trajeron hasta acá, y la gente merece vivir mejor"

“Lo que hizo Román (Bouvier) en Rojas, poniéndose al hombro la intendencia cuando las papas quemaban, es Hechos.”

“Lo que hace Santiago (Passaglia) en San Nicolás con la salud, garantizando atención al que no tiene obra social, es Hechos.”

En contraste, él criticó: “Lo que pasa en Baradero, donde los vecinos tienen un mapa de los pozos y el intendente dice que no se discuten, eso no es Hechos. Lo que pasa en Zárate, donde no hay obras hidráulicas y la gente se inunda, eso no es Hechos.”

También cuestionó al gobernador Axel Kicillof: “Habla de salud pública y los bonaerenses tienen que ir a las cuatro de la mañana a un hospital provincial sin conseguir turno. Eso no es Hechos, eso es verso, y ya es hora de que lo terminemos de una vez por todas.”

Pensé mucho qué poner en esta última “reflexión” de domingo. Qué era lo que quería transmitir. Repasé todo lo que escribí y llegué a una conclusión: tengo que contarles por qué votar este próximo domingo 7/9 a @hechos_ar en la segunda… pic.twitter.com/RlNdOjvwoM — Manuel Passaglia (@manupassaglia) August 31, 2025

Antes el candidato ya había difundido un texto por X:

"Pensé mucho qué poner en esta última “reflexión” de domingo. Qué era lo que quería transmitir. Repasé todo lo que escribí y llegué a una conclusión: tengo que contarles por qué votar este próximo domingo 7/9 a

@hechos_ar en la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

En este espacio hicimos quilombo (mucho), pasamos mensajes, abrimos debate y también compartimos y defendimos ideas. Quiero repasar con ustedes las afirmaciones más salientes, para que nunca olviden lo que pensamos:

El gobernador @kicillofok es un inútil y un fóbico a la gestión.

La ancha avenida del medio es la ancha avenida del fracaso.

Las ideologías políticas en Argentina son un negocio. Para nosotros es más sencillo: lo que FUNCIONA, se queda. Lo que NO FUNCIONA, ¡se va!

La Libertad Avanza y el Kirchnerismo son socios. Se necesitan. Compiten para ver quién es menos choto.

Cuando fundamos HECHOS junto a mi hermano @passaglia_santi nos propusimos ofrecer algo diferente a todo lo conocido. Como aliados que éramos del PRO decidimos no someternos a la Libertad Avanza, no agachar la cabeza ni pintarnos de violeta. No nos gusta arrugar. Y mucho menos nos asusta competir.

Hoy la gente en la calle nos ratifica que hicimos lo correcto. Se ven representados en un espacio que es principalmente antikirchnerista pero que también se opone a un gobierno nacional que, si bien ha librado importantes batallas con algunos resultados positivos, hoy es más una desilusión que una esperanza. A serios problemas como el desempleo, la inseguridad creciente o la aunsencia de un plan productivo que genere empleo se le suman dolorosas manchas de corrupción.

¿Por qué decimos que ofrecemos algo diferente a todo lo conocido? Te lo resumo en tres puntos:

Tenemos resultados de gestión para mostrar. San Nicolás es la mejor ciudad de la Argentina. Lo digo abiertamente. Invito a cualquiera a que venga a comprobarlo. Si repasas mis últimos tuits lo podes ver también. Tenemos coraje para dar las batallas. No somos tibios. El centro es el fracaso. Pregunten a Moyano cómo le fue cuando quiso sitiarnos la ciudad. Vamos a renovar una política argentina que está agotada de los mismos de siempre y desilusionada con los nuevos. Con una diferencia, no somos outsiders con discursos mágicos, grandilocuentes ni utópicos. Somos jóvenes con experiencia que ya lo hicimos en San Nicolás y vamos a llevarlo a toda la provincia de Buenos Aires.

Nosotros no necesitamos a las Fuerzas del Cielo, ni a las Fuerzas Patria y mucho menos a las Fuerzas del Centro. Pero ojo, tenemos a la Pantera Rosa y su remera de HECHOS con nosotros. Es nuestra manera de decirles a todos los políticos: dejen de pelotudear y discutir. Piensen en la gente. Hablen menos y trabajen más. Menos discursos y más hechos. ¿Se animarán? Nos vemos en las urnas en siete días.

Saludos para todos y que tengan buena semana!!!".

