Luis D'Elía: Tardía denuncia a un 'copito' y elogios a Macri

“Me gritaba ladrón”

“Fue uno de los del pelotón. El muchacho que aparece como jefe de la banda. Nicolás Carrizo”, aseguró D’Elía

También dijo que la agresión ocurrió “prácticamente, en la puerta de un café. Me acompañó durante esas dos cuadras mientras me gritaba ladrón, delincuente y me culpaba por no haber tenido trabajo en diez años. Nunca lo vi a este tipo en mi vida”.

Tras contar lo sucedido, D’Elía anunció que realizaría la denuncia correspondiente por agresiones, aunque no explicó por qué demoró en realizarla.

“Voy a convertir lo sucedido en una denuncia penal este lunes. Tengo testigos. Una chica psicóloga y traductora de inglés”, indicó.

Elogios a Macri

En otro tramo de la entrevista, Luis D'Elía sorprendió por sus elogios a Mauricio Macri, aunque también lo criticó.

“Mauricio Macri siempre se mueve con una profunda subestimación del pueblo argentino. Hay lugares en el conurbano que una estampita de Macri hace que la gente salga corriendo”, ironizó el dirigente piquetero.

Pero también mencionó que “es atrevido, audaz, da pelea y tiene coraje”.

“Es un tipo que da pelea y se la banca”, completó.

Y tras aclarar que no comparte ninguna de sus ideas políticas sostuvo que lo "respeta".

