Luis Caputo salió en defensa de Milei en X: A quien cruzó

Y al mismo tiempo sostuvo que "el magnetismo que genera Milei no lo he visto nunca, ni siquiera con Carlos Menem".

Como era de esperarse, los libertarios en redes sociales salieron a disparar contra Tetaz, a quien tras su publicación lo tildaron de "socialista", al tiempo que aprovecharon la ocasión para meterse con aspectos físicos del legislador nacional de la UCR, al tildarlo de "enano".

"Sí Toto, hacelo poronga al enano de feria este... Martín quiere nuevo repertorio, se cree que es una obra de teatro... Tenías que contestatle Toto, no mearlo... Creo que Martín no está percibiendo la situación de manera correcta... Ojalá que el capital venga, si no estamos al horno toto", fueron algunas de las respuestas que se leyeron ante la publicación del ministro Caputo.