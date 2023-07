Constitución de la Línea C

Congreso de Tucumán de la Línea D

Facultad de Derecho de la Línea H

Virreyes de la Línea E

Tras la apertura de molinetes, de 13 a 16 habrá una nterrupción total de todas las líneas de Subte y el premetro.

Asbesto y cáncer

image.png Comunicado de los Metrodelegados sobre el paro en el Subte.

Los trabajadores recordaron que "en el transcurso de los últimos cinco años" hicieron "todo lo humanamente posible" para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa concesionaria del servicio, Emova, solucionaran lo que calificaran como una crisis sanitaria provocada por la presencia del asbesto.

"Hemos hecho todo lo humanamente posible para que solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia de asbesto cancerígeno y para que dejen de poner en riesgo la vida de millones de usuarios y trabajadores del subte, sin obtener aún respuesta, al contrario han cerrado todos los canales de dialogo", dijeron en un comunicado el secretario general de la asociación, Roberto Pianelli y del secretario adjunto Néstor Segovia.

Por esto, desde AGTSyP indicaron que se ven "obligados" a realizar medidas que afectan al servicio y alertaron que de no tener avances en relación a las exigencias de desasbestización y la reducción de la jornada laboral, de no haber respuestas favorables, "profundizarán las medidas en los próximos días".

Finalmente, desde la organización gremial llamaron al público a "exigir junto a los trabajadores una solución inmediata" a "un verdadero ataque a la salud pública".

Informe

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fprensadelsubte%2Fstatus%2F1683579200148590592&partner=&hide_thread=false "No existe un limite seguro para ningún cancerígeno, no hay concentración segura"

Compartimos la intervención del ingeniero Hernán Rubio sobre la presencia de #asbesto en el #subte



ASBESTO CERO pic.twitter.com/TzRk3Zqh7a — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) July 24, 2023

Este lunes, en el marco del paro anunciado para el miércoles, los Metrodelegados difundieron en sus redes sociales un informe con declaraciones del ingeniero Hernán Rubio sobre la presencia de asbesto en el subte para responderle a la empresa EMOVA, a la que acusan de no acatar un fallo judicial. Según el especialista, "no existe un límite seguro para ningún cancerígeno, no hay concentración segura".

Otras lecturas de Urgente24:

Insólito Patricia Bullrich: Propone otro préstamo del FMI para el cepo

Biocombustibles: Aumento sobre aumento y presión a los surtidores

Frenesí rural de precandidatos pero eso no baja el ausentismo

Pese a todo, acuerdos salariales de Comercio y la UOM