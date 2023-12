Las 5 reformas de Pullaro contra la inseguridad en Santa Fe

De esta forma, un camión con 500 kilos de cocaína en bolsitas es narcomenudeo e investiga el MPA, mientras que un pan de cocaína adentro del baúl de un vehículo es narcotráfico y es jurisdicción de la Justicia Federal.

En tercer lugar, Pullaro volverá a poner los pabellones exclusivos de presos de alto perfil, para tenerlos mejor controlados y anunció que construirá una cárcel solo para los presos más peligrosos. Con esta medida espera descomprimir las comisarías.

image.png Las cárceles y las comisarías de Santa Fe están sobrepobladas. Pullaro pretende crear un cárcel para presos peligrosos.

La cuarta medida será llevar a cabo una actualización del plan de estaciones policiales. El equipo de Pullaro quiere que la policía tenga un cambio manifiesto en las principales ciudades de la provincia. La meta es ganar operatividad en las calles sacando a los policías de las tareas administrativas.

En este punto ya le avisaron a Pullaro que un empleado que estuvo 10 años en una función administrativa, es muy probable que manifieste una incapacidad física o alegue un problema psicológico. Por ello revisarán una a una las carpetas médicas, las carpetas psicológicas y el control de ausentismos y nadie podrá ingresar a la policía sin tener licencia para conducir vehículos.

image.png Pullaro pretende que la policía salga a la calle para devolverle la seguridad a los ciudadanos de Santa Fe.

El quinto punto es un plan específico para contener la violencia armada de alta lesividad que incluye reformas al Código Procesal Penal.

Estos apuntan a establecer cuánto dura la detención de una persona antes de que el fiscal impute ante un juez. Hoy, según el futuro oficialismo, hay plazos que oscilan entre 3 y 16 días. Esto tendrá que definirse sin esa flexibilidad por un plazo máximo.

Además, la próxima gestión buscará poner racionalidad y unificar criterios en las condiciones en que un juez puede rechazar u homologar acuerdos de juicio abreviado.

En cuanto a las investigaciones de los casos, el gobernador pretende modificar replantear las relaciones entre la policía y los fiscales del MPA sobre facultades de investigación. Pretende que la dirección técnica y científica en la investigación de delitos esté en manos policiales y no de los fiscales.



Para Pullaro, el fiscal debe dirigir la estrategia policial y conducir jurídicamente la investigación, pero no tener asignadas brigadas especiales de efectivos a su cargo de modo fijo.

También apuestan a cambiar por protocolo la actuación policial en el lugar del hecho. Hoy no hay movimiento hasta que se ubica al fiscal y se espera su orden para ejecutar medidas. Si bien entienden que el aviso al fiscal no debe demorar, no se debe perder tiempo útil para las investigaciones.

