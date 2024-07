Lacalle Pou le pasó factura a Milei por el faltazo a la reunión del Mercosur

La flexibilidad -que permita a los miembros del bloque negociar acuerdos con terceros sin la anuencia de sus socios-, es un viejo reclamo de Uruguay.

“Hay que abrirse al mundo”, reclamó en esa línea Lacalle Pou. “Lo venimos proponiendo una y otra vez”, expresó, y entonces celebró que Lula también se haya mostrado dispuesto a negociar en bloque con China, y aseguró que durante la presidencia pro tempore de Uruguay, que comienza este lunes, se retomará “el camino del diálogo” con el gigante asiático. Cabe recordar que la postura inicial de Milei fue la de no tener un vínculo estado-estado con China por tratarse de una país "comunista".

“El planteo de avanzar bilateralmente con China no era caprichoso, es que necesitamos avanzar. Si no había voluntad de los socios de avanzar en conjunto, déjennos avanzar en distintas velocidades. Hubo un cambio de visión en Argentina, veo que Brasil expresa voluntad de abrirse. Pero no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero”, dijo

Lula, en tanto, lanzó algunas frases que pueden leerse como crítica a Milei, con quien está enemistado. “Los buenos economistas saben que el libre mercado no es una panacea de la humanidad. Los que conocen la historia de América Latina reconocen el valor del Estado como planificador e inductor del desarrollo”, apuntó, y luego agregó: “No se justifica revivir experimentos neoliberales que solo han exacerbado las desigualdades en nuestra región”.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó las “declaraciones poco serias” de quienes dijeron que el golpe de estado en Bolivia había sido un “autogolpe”, algo que puede leerse a la polémica con el gobierno argentino, que la semana pasada sostuvo que se trató de “una falsa denuncia de golpe de Estado”.

Noticia en desarrollo.