La obsesión de Mauricio Macri por el control en las provincias

“Después de mucho tiempo de haber caído en manos de una forma de destructiva y oscura de hacer política, Rogelio y el equipo que está armando van a marcar un salto de calidad muy importante para Entre Ríos”

Por su parte el peronista republicano Pichetto también respaldó al actual legislador: “Entre Ríos tendrá un gran gobernador. Rogelio tiene experiencia política y económica, es una figura muy valiosa”.

Y agregó: “La gente está sintiendo un fin de época y que hay una oportunidad para volver a poner en marcha a la Argentina. La salida es por el lado del capitalismo, del trabajo, de la libertad y del derecho a la propiedad privada. Estos valores son fundamentales para que los argentinos se comprometan con el cambio”.

Según la agencia de noticias mencionada, Frigerio cerró el acto defendiendo su candidatura a gobernador de aquella provincia: “La gente necesita conocer qué vamos a hacer si después de 20 larguísimos años de un mismo signo político gobernando la provincia. Con sentido común, respeto a la Constitución Nacional y con descendía vamos a hacer un gobierno revolucionario en el país y en la provincia”.

Macri 2023 ¿? e interna JxC

Ante la concreta pregunta de su posible candidatura presidencial, Macri en cada entrevista pública se muestra contradictorio y ambiguo. En la conferencia de prensa en Paraná Entre Ríos expresó:

“Yo no estoy especulando. Estoy convencido de que mi tarea es reforzar el ‘para qué’ vamos a volver al poder, reforzar ideas y valores más allá de los roles personales. Hoy los argentinos están nuevamente por delante de la dirigencia: quieren más cambio, no menos; quieren más libertad, no menos”.

image.png A pesar de la discordia entre Facundo Manes y Elisa Carrió ambos coincidieron en la existencia de un espionaje ilegal durante el gobierno de Macri.

Y agregó: “Hay que estar a la altura de las circunstancias, seguir profundizando Juntos por el Cambio con un debate serio, honesto que demuestre que tenemos la convicción para enfrentar todos los privilegios y sistemas mafiosos que hacen que en la Argentina lo único que ha aumentado sistemáticamente es la pobreza”.

Consultado por las luchas de poder internas en JxC, Macri las minimizó y manifestó: “Estamos mejor que hace cuatro años. Siempre habrá tensiones, sobre todo cuando se acercan épocas de competencia. Pero yo creo en la competencia. Una gran explicación del porqué del retroceso de nuestro país es porque hemos sido una sociedad que no ha querido competir. La competencia nos hace mejores. Quiero que compitamos con altura y a partir de las ideas, explicando por qué (a ciertas políticas) ‘A’ puede implementarlas mejor que ‘B’, no porque ‘B’ es malo”,

Además, ante las acusaciones de Lilita Carrió y el radical Facundo Manes por presunto espionaje ilegal que habría practicado su gobierno con el organismo de inteligencia sobre algunos periodistas y referentes de su propio espacio afirmó con cierto fastidio. “He sido muy claro con respecto a ese tema: en mi Gobierno no se espió a nadie, no mandé a espiar a nadie. Estoy absolutamente tranquilo”.

