Desespera Japón para convertir Elpis en El Juego del Calamar

En la mitología griega Elpis es la Esperanza (Hope en inglés). Algunos dicen que fue hija de Nyx o de Zeus, también madre de Feme (fama). Ella es mencionada en el mito de Pandora, siendo la única que permaneció dentro del ánfora en donde se encontraban todos los males ya que los griegos tenían sentimientos ambivalentes, o incluso negativos, sobre la "esperanza".

Su equivalente romano es la diosa Spes. Tradicionalmente se la ha definido como la última diosa (en latín "Spes Ultima Dea" o "la esperanza es lo último que muere"), en cuanto la esperanza es el último recurso disponible. Muchos consideran que esta definición surge del mito de Pandora por ser la última en hallarse dentro del mítico recipiente.

Ena Asakawa (Masami Nagasawa) trabaja como locutora de una estación de radio. Ella ha recibido reconocimiento por su trabajo y ahora trabaja en el noticiero de máxima audiencia como presentadora.

Sano a Variety:

Japón es una sociedad tan tradicional que todavía se espera que las mujeres sean amas de casa y críen y cuiden a los niños. Además, las horas fijas son tan largas que hace que sea imposible para las mujeres hacer malabares con todo. Me inspiré en las mujeres estadounidenses que le decían a la gente que se fuera a la mierda. Me dio coraje. Al igual que el personaje del programa, hemos comenzado a responder. Es exactamente el punto de este programa. Si tienes algo que decir, dilo en voz alta. Con suerte, esto empoderará a las mujeres japonesas para hacer eso.

Sano ha trabajado en televisión durante más de 15 años.

Elpis-Hope_or_Disaster.jpg De izq. a der.: Takuro Kishimoto (Gordon Maeda), Ena Asakawa (Masami Nagasawa) y Seiichi Saito (Ryohei Suzuki).

La historia

Un día, una revista semanal fotografía Ena Asakawa besándose en la calle. Se produce un escándalo que hace que Ena Asakawa abandone el programa de noticias.

Luego, ella trabaja como presentadora de un segmento en un programa informativo nocturno con el director novato Takuro Kishimoto (Gordon Maeda), quien tiene excelentes credenciales: estudió en una universidad prestigiosa, integra una familia rica y tiene una apariencia atractiva. Pero su evaluación como director es mala.

A causa de un incidente inesperado, Takuro Kishimoto comienza a tener dudas sobre la culpabilidad de un condenado a muerte. El preso condenado a muerte fue condenado en un caso de asesinato en serie relacionado con la muerte de niñas adolescentes.

Ena Asakawa y Takuro Kishimoto comienzan a buscar la verdad detrás del caso de asesinato en serie con la ayuda del reportero estrella Seiichi Saito (Ryohei Suzuki).

La trama fue inspirada en hechos reales: una conspiración nacional que involucra a la policía forzando confesiones para cerrar casos abiertos de asesinato.

“Quería mostrarle a la audiencia japonesa este problema muy real de las confesiones forzadas, este lado oscuro de nuestro sistema legal”, dice Sano, “y también mostrar personajes femeninos como este, que han comenzado a replicar. Con suerte, esto empoderará a las mujeres japonesas para hacer lo mismo”.

Comienza en la pantalla de Kansai TV en Japón pero quiere trascender sus fronteras.

“Tenemos dramas de muy alta calidad en Japón que deberían viajar, pero por el momento la atención [de Asia ] está en los programas coreanos”, dice Sano. “Ojalá podamos cambiar eso”.

Elpis Hope or Disaster —— JDRama 2022 Official Teaser | Masami Nagasawa, Gordon Maeda

