The Acolyte: Star Wars suma al actor de El Juego del Calamar

Disney no para con sus estrenos, y aunque se avecina en estos días una nueva tira de Star Wars, Endor, la historia de George Lucas será explotada mucho más. Preparan, luego de dicha serie, la denominada The Acolyte, que si bien no se sabe mucho al respecto, tendrá a una figura de El Juego del Calamar en sus filas: estamos hablando de Lee Jung Jae.