En esa misma línea, describió que el sector actualmente ocupa el segundo lugar "por ahora", en exportación y también en generación de empleo, "pero en paralelo hay un montón de alarmas y luces que se encienden que uno dice 'hasta dónde vamos y cómo lo organizamos', porque de alguna manera, desde el Estado, los políticos, los que formamos parte del sector empresario, los científicos y hasta los sindicatos, podamos sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo y organizarnos, porque hoy por hoy no tenemos esa capacidad, no logramos ponernos de acuerdo ni dialogar sobre qué tipo de pesquería queremos de acá a 15 años".

"No nos logramos poner de acuerdo, lo que hacemos es ir parchando en función de las urgencias, vamos por lo urgente pero nunca por lo importante en lo que respecta a los problemas del sector", sentenció el empresario.

Los problemas del sector pesquero

Entre las problemáticas más importantes que enfrenta el sector pesquero, Raúl Tato Cereseto enumeró las siguientes:

La falta de diversificación de la matriz productiva, problema que alega que la responsabilidad principal es del sector empresario.

"Los empresarios vamos a lo que nos da plata, pero tampoco hay políticas de promoción de otros recursos, entonces siempre nos enfocamos en tres recursos: langostinos, calamar y merluza, pero con el resto, ¿qué hacemos?", se preguntó.

Problemas sindicales.

"Porque plantean que quieren ganar lo mismo por capturar langostinos que por capturar la anchoa, y allí hace falta articular los esfuerzos. Sin embargo, es importante señalar que hoy la pesca tiene niveles salariales altísimos, debe ser sorprendente para los que no están en la actividad, es uno de los sectores más pagos de la Argentina -un marinero de cubierta gana 2 millones de pesos por mes aproximadamente. Están bien pagos, pero el salario es probablemente proporcional al riesgo", describió el empresario.

En ese sentido, explicó que esos problemas sindicales dejan "fuera de juego" a un montón de especies "que están subexplotadas", cuando, según Cereseto, Argentina podría ser potencia mundial.

Falta de capacitación multisectorial.

"Hay mucha falta de formación profesional respecto a esta área. Hay un sector que puede ser una explosión que es el pesquero, entonces, por qué no promovemos la formación de técnicos profesionales afines a la actividad pesquera. Por ejemplo, respecto a la industria naval -electromecánicos, ingeniería y técnico naval- toda la parte de talleres, por lo menos en Chubut, están subdesarrollados. Si hoy se me rompe una hélice, tengo que venir hasta Mar del Plata para que me la reparen, porque en Chubut no tengo quien lo haga".

Acuicultura.

"Hay que laburar mucho en ese camino y Argentina está en una etapa embrionaria y es la acuicultura. Más del 50% de los productos ictícolas provienen de la acuicultura actualmente. En Argentina pareciera muy difícil y lejano; falta mucha información y apoyarnos mucho en la comunidad científica, además de proveerles los recursos para que estudien las especies y preparen aspectos importantes como la genética, la reproducción, nutrición, calidad de agua y muchos aspectos que hacen a la acuicultura. Lo primero que hacemos -en Argentina- es prohibir, pero hay un camino informativo que no estamos aprovechando", sentenció.

Escasa cultura de consumo del mercado interno.

Pesca ilegal: otro problema de Argentina

Por otro lado, el empresario también abordó el tema de la pesca ilegal en Argentina, y en ese sentido disparó: "ese tema nos hace de goma a todos".

En ese contexto, Cereseto explicó lo siguiente: "En teoría no es pesca ilegal persé porque ellos tienen licencia, lo que pasa es que fuera de la milla 200 es pesca no declarada y no reglamentada, por ende, ilegal; pero en realidad ellos tienen licencia, lo que pasa es que esa pesca está sub declarada y no está reglamentada por nadie".

Y siguió: "Entonces, cómo afecta la pesca ilegal: misma especie-mismo mercado. Es decir, si vos tenés una flota que tiene competencia desleal, que tiene trabajo esclavo, que no tiene fiscalización, que no paga los tributos, que tiene subdeclaraciones, que nadie te controla, que pescás calamar como la flota argentina y exportás a los mismos mercados, me hacés mierda el precio. Cómo afecta: nos hace de goma".

Por último, y respecto a “De Proa al Sur”, el empresario alegó que es un libro que invita a la reflexión y al diálogo, permitiendo que el lector pueda sumergirse en el maravilloso mundo de la pesca, conociendo su problemática y su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

El libro está disponible en todas las librerías de Argentina, como ebook a través de las plataformas, -tanto en inglés como en español-, y de manera gratuita como audiolibro en la plataforma de Spotify.