Pesca ilegal y experimento extraterrestre: China no tiene límites

"En 2013, se contabilizaron 74 embarcaciones de bandera china, alcanzando las 346 en 2022, un descenso en comparación con el pico de unidades de 2021, que fue de 429. Si bien se estima un decrecimiento de embarcaciones en el último período relevado, aún así, el esfuerzo pesquero siguió aumentando", afirma la organización.

Dicho de otra forma, en contrapartida a la baja en la cantidad de barcos ubicados a partir de la milla 201 el ritmo del saqueo no ha hecho más que acelerarse en el último tiempo...

Por otro lado, ese cálculo podría ser moderado considerando que es un patrón común de estas embarcaciones apagar sus sistemas de localización. Por ejemplo, entre 2018 y 2021, los pesqueros chinos apagaron los sistemas de rastreo durante más de 600.000 horas para depredar las aguas argentinas.

"El estudio coincide con las declaraciones del Gobierno de China, en las que se afirma que la captura de calamar en la zona ha ido disminuyendo, y como contrapartida el país ha aumentado el esfuerzo pesquero, en detrimento de poblaciones en retroceso, generando una alarma de que se está en una situación de depredación", afirma el Círculo de Políticas Ambientales.

Respecto de estas acciones, organismos chinos como la Oficina de Desarrollo Oceánico de Weihai remarcan que "existen abundantes recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina de 200 millas náuticas".

A la par de la pesca compulsiva del calamar, la flota de pesca ilegal oriental también efectúa la captura indiscriminada de mamíferos marinos como elefantes y lobos marinos, delfines y otras especies de peces como tiburones y rayas

image.png Gráfico del informe sobre el esfuerzo pesquero de la flota china en el Atlántico Sudoccidental (horas/año).

"Estas embarcaciones también realizan su actividad generando altísimos niveles de vertidos contaminantes y utilizando mano de obra esclava", destaca el trabajo citado.

"La falta de datos sobre los volúmenes de capturas, especies, y la inexistencia de información sobre captura incidental podría ser una alerta de que se está llevando el ecosistema marino al límite, sin poder tener una mínima previsión de cuándo ocurrirá un posible colapso y evitarlo", señala el monitoreo del Círculo de Políticas Ambientales en sus párrafos finales.

El negocio de depredar

Sólo en la porción del Atlántico lindera con las aguas bajo control de la Argentina los barcos chinos enfocados en extraer calamar -"poteros", en la jerga- capturan a razón de 300.000 toneladas anuales. Semejante volumen le garantiza a la armada de pesca una recaudación del orden de los 700 millones de dólares en igual lapso.

El funcionamiento de la flota china es promovido por el gobierno de la potencia asiática mediante acciones como el subsidio al combustible para las compañías del rubro pesquero o, directamente, la participación accionaria del Estado en algunas de las empresas propietarias de los buques.

Estos barcos ajustan sus movimientos a partir de la disponibilidad del calamar. Entre junio y septiembre, y en tanto la especie prolifera en aguas del Pacífico a lo largo de Sudamérica, la armada concentra la extracción en una franja que va desde el norte de Chile hasta las ya mencionadas Galápagos.

A medida que agotan el recurso económicamente rentable, los capitanes mueven las naves hacia áreas de mayor abundancia. A fines de septiembre la flota comienza a trasladarse hacia el Atlántico Sur y ya para diciembre el grupo consolida la extracción junto al límite marítimo de Argentina.

El daño ambiental es enorme

Como ejemplo del daño que genera la pesca ilegal, cabe un alto para recordar que este domingo desde Uruguay informaron que en los últimos diez días unos 2.000 pingüinos aparecieron muertos en las costas del este del vecino país, donde los ambientalistas apuntaron directamente contra la sobrepesca y la pesca ilegal.

image.png Defensores del medioambiente atribuyen el crecimiento de muertes de los pingüinos de Magallanes a la sobrepesca y la pesca ilegal.

La encargada del Área de Fauna del Ministerio de Ambiente, Carmen Leizagoyen, explicó a la agencia de noticias 'AFP' que se trata de pingüinos de Magallanes, en su mayoría juveniles, que murieron en el Atlántico y fueron llevados por las corrientes a playas de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, fronterizo con Brasil.

"Esto es mortandad en el agua, en un 90% son ejemplares jóvenes que llegan sin reservas de grasa y con los estómagos vacíos", dijo, y subrayó que todas las muestras tomadas han dado negativo a la influenza aviar.

Los pingüinos de Magallanes anidan en el sur de Argentina. En el invierno austral, migran hacia el norte en busca de alimento y aguas más templadas, llegando incluso hasta las costas del estado brasileño de Espírito Santo.

"Es normal que algún porcentaje muera, pero no estos números", señaló Leizagoyen, y recordó que algo similar pasó el año pasado en Brasil, por causas aún no determinadas.

Defensores del medioambiente atribuyen el crecimiento de muertes de los pingüinos de Magallanes a la sobrepesca y la pesca ilegal.

"A partir de los años 1990 y 2000 comenzamos a ver animales con faltante de comida, el recurso está sobreexplotado", dijo Richard Tesore, de la oenegé SOS Rescate Fauna Marina.

Y explicó que, además de los pingüinos, estos días también encontró petreles, albatros, gaviotas, tortugas marinas y lobos marinos muertos en las playas de Maldonado.

Rodrigo García, director de Ambiente de Rocha y coordinador latinoamericano de la World Cetacean Alliance (WCA), llamó a crear áreas marinas protegidas:

El pingüino nos muestra la punta del iceberg de una situación gravísima que vive todo el Atlántico suroccidental con la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada

El daño económico y otra crisis para la Argentina...

La depredación de la flota pesquera china no solo es un problema medioambiental sino económico dado que afecta directamente a las actividades de los pescadores locales, a la seguridad alimentaria y a las fuentes de empleo.

Las comunidades costeras de la Argentina dependen de la pesca para su economía. La pesca legal dentro de la zona económica exclusiva del país se destina en más de un 90% a las exportaciones. Los pescadores argentinos capturan las mismas especies que se lleva la flota china: merluza comun, merluza de cola, merluza negra, calamar, abadejo, etc.

El estudio advierte que "en caso de producirse un colapso comercial de la pesquería podria generarse una crisis economica y de empleo en las provincias con litoral maritimo de Argentina".

Expansionismo en el mar... y en el espacio

A la par del crecimiento de la pesca indiscriminada que ya ha causado, como se mencionó las muertes en las costas de Uruguay, China informó sobre su objetivo para enviar peces al espacio. Así lo anunció esta semana el régimen chino durante un Seminario de Solicitud de Proyectos de Aplicación y Ciencia de la Estación Espacial en Pekín.

image.png De los océanos al espacio extraterrestre, China no encuentra límites.

El propósito de este experimento extraterrestre pasa no solo por entender la adaptabilidad de especies de animales fuera de la Tierra, sino aplicar los conocimientos adquiridos en futuras misiones de larga duración con astronautas humanos.

Pero, pese al anuncio del experimento con peces en el espacio, se mantiene en secreto cuánto durará y bajo cuáles condiciones, según un reporte de 'Transcontinental Times'.

Cabe recordar que la NASA ya había hecho algo similar en el año 2012 llevando varios ejemplares a la Estación Espacial Internacional. Pero ahora China llevará a cabo su propia versión.

Los peces cebra serán llevados hasta la enorme Estación Espacial Tiangong para el experimento extraterrestre, así como lo hicieron los soviéticos con la misma especie en la estación Salyut 5 hacia la década de 1970.

Gobiernos de América Latina "cómplices"

Mientras tanto, los expertos como Milko Schvartzman, del Círculo de Políticas Ambientales, sigue advirtiendo de un futuro colapso ambiental tras la nula firmeza de gobiernos de la región.

En una entrevista con 'PanAm Post' detalló que eso se sumaría a un colapso comercial para economías que dependen de la pesca, así como abusos contra los derechos humanos de los trabajadores a bordo y posibles tensiones geopolíticas.

Pero habló de los gobiernos de América Latina, y mencionó que no hay reclamo alguno a Pekín por la devastación de los océanos. Después de todo, el gigante asiático se ha encargado de cerrar enormes acuerdos bilaterales que le garantizan influencia en este lado del mundo, como lo fue el criticado puerto en Tierra del Fuego, Argentina...

