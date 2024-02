La Asociación de Síndrome de Down exigió que Milei pida perdón

El “error”

Desde ASDRA (Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina) expresaron ayer (27/2) su rechazo al "acto discriminatorio del presidente".

En un comunicado indicaron que desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como “un error”.

Desde la Red Nacional de Anomalías Congénitas (Renac) emitieron un comunicado repudiando las publicaciones ofensivas que hacen referencia a las personas con Síndrome de Down en las redes sociales.

Este miércoles (28/2) María Dastofo, madre de Melina, una joven con Síndrome de Down, se refirió en declaraciones a CNN Radio a la actitud del Presidente en las redes sociales: "Me sorprendí y me quedé en shock con el like de Milei".

"Es inadmisible y le tenemos que decir cara a cara a Milei que les pida perdón a las personas con Síndrome de Down. No tiene noción de lo que es el amor y el respeto hacia el otro", agregó.

No me imaginé nunca que una persona tan visible mundialmente pueda decir algo así y ponerle un me gusta a esta foto", expresó.

Pedido de disculpas públicas

La Asociación de Síndrome de Down de la Argentina no se quedó con el “error” argumentado por el Gobierno y este miércoles (28/2) le exigieron a Milei que se disculpara.

En un video publicado en las redes sociales, Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, reclamó: "Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que él hizo y defender al colectivo discapacidad".

"Nos sentimos ofendidos. Las personas con Síndrome de Down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo esas cosas", agregó.

