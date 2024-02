"Nos está gobernando un presidente que no tiene la templanza suficiente"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1762590698686087572&partner=&hide_thread=false Senador Nacional Pablo Blanco, Tierra del Fuego

La polémica por el "me gusta" del presidente a una controvertida foto

“Fue muy subido de tono darle like a la imagen del gobernador Torres con un filtro que lo hacía parecer como una persona con Síndrome de Down. Me parece que eso fue una falta de respeto a todo el mundo” denunció el fueguino para luego agregar: "Javier Milei no está dispuesto a hablar con nadie, no tiene voluntad de solucionar los problemas. Insulta y agrava los conflictos"