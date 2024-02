Debate entre gobernadores: ¿Ir o no ir a escuchar a Javier Milei?

Las provincias son territorios y la Nación es la institucionalidad de los territorios preexistentes. No hay Nación sin provincias. Cuando un gobernador conoce su mandato y su identidad, no debe temer ni dudar frente a un Presidente de la Nación surgido de convenciones muy polémicas: el texto de 1853 no fue el de 1860 y menos el de 1866 y ocurrieron otros cambios hasta 1994. Los gobernadores no deben faltar a la cita. Javier Milei no debería tener el monopolio de la escena.