Diego Luciani, 'preocupado' por el comentario del Presidente

Sin embargo, anoche comenzó a recibir mensajes de lo que había dicho el mandatario, y entendió que se había pasado un límite, por lo que decidió salir del bajo perfil, afirmando:

Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía

Diego Luciani agregó además:

No lo tomo como personal. Tenemos que pensar en cuidar las instituciones. No se cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje. Estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos, de conciencia, de alma y de haber cumplido con nuestra misión

En cuanto a las críticas que hizo Cristina Kichner, Diego Luciani prefirió no responder:

Vamos a escuchar los alegatos de su defensa en el juicio

Por su parte, Alberto Fernández consideró que la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola es débil:

En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Cristina no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen

También descartó que pueda indultar a la vicepresidenta si es condenada: "La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. El indulto es una rémora de la monarquía que los monarcas daban frente a una sentencia".

Anoche, después de la entrevista, desde el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Eduardo Casal, llamaron por teléfono a Diego Luciani para darle "todo el apoyo institucional". En cambio, nadie del Gobierno se comunicó en estos días con el fiscal, según dijeron fuentes de la Procuración.

Diego Luciani tiene custodia desde que empezó el juicio, se reforzó en dos oportunidades y ahora también tiene en policía para custodiar su casa los fines de semana, algo no previsto originalmente. A Sergio Mola, su fiscal ayudante, también se le incrementó la protección a pedido del Ministerio Público.

Desde la Asociación de Fiscales de Argentina también señalaron a través de un comunicado que "sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: 'Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art 173 y 210 del Código Penal'".

asociacion.jpg El comunicado finaliza con la firma de la comisión directiva, presidida por Carlos Rívolo y cierra con la exigencia del "cumplimiento estricto de la división de poderes".

La asociación recordó que el artículo 109 de la Constitución Nacional señala que "en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

"Ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de criticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo", agregó la entidad.

El juicio por la obra pública continuará el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas.

