Alberto Fernández: "Nisman se mató, espero que Luciani no"

Bueno, alguno, por ahí, estudió con usted Bueno, alguno, por ahí, estudió con usted

"Tal vez. Y por ahí fallé yo enseñándole o no aprendió", contestó Fernández. Sin embargo, Bonelli insistió e indicó que el reclamo de los fiscales apuntaban a que aquellas expresiones de Fernández las había hecho en su condición de mandatario.

Ofuscado y con el dedo índice en alto, Fernández exclamó: "Ningún funcionario tiene más derechos que un ciudadano pero tampoco tiene menos. Y yo como Presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano y tengo derecho a expresarme, máxime, cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia".

Reafirmó la inocencia de CFK y críticas a Luciani

"Para usted Cristina Kirchner es inocente de todas estas acusaciones", le preguntó directamente Alfano a Alberto Fernández, interrumpiendo su explicación de por qué la Causa Vialidad es "insostenible jurídicamente". El mandatario sostuvo:

En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Yo les pregunto quién va a querer ser Presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su Gobierno En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Yo les pregunto quién va a querer ser Presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su Gobierno

https://twitter.com/todonoticias/status/1562610530267070466 EN VIVO | Alberto Fernández en A DOS VOCES: “Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa” https://t.co/9VI8dNgQNt#AlbertoFernándezEnTN pic.twitter.com/P8r1hZs46b — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 25, 2022

Y agregó:

Yo lo que digo es que Cristina Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen Yo lo que digo es que Cristina Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen

Bonelli, acompañando a su colega, le recordó a Fernández sus dichos, indicando que la actual Vicepresidenta debía responder ante todas las acusaciones. "Cristina acusa a todo el mundo pero no responde lo que dice el fiscal", espetó el conductor.

"Es que el fiscal dice poco, dice simplemente que ella no pudo no saber, es todo lo que dice. Y dice cosas tales como que un Gobierno es una asociación ilícita. Yo, con toda franqueza, no conozco al fiscal Luciani, no sé qué es de su vida, nunca leí un artículo hecho por él, no sé cómo es su calidad doctrinaria, no le conozco. Lo que sí digo es que, la verdad, es de una debilidad todo lo que ha dicho", respondió Alberto Fernández.

"Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así"

El conductor Edgardo Alfano le consultó a Fernández sobre su parecer de que la Corte solicitara, ante el recuerdo de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que se reforzara la seguridad sobre jueces y fiscales. En primera instancia, el Presidente evadió la pregunta, y retomó sus críticas sobre Diego Luciani: "Yo, honestamente, lo que le regalaría son unos tratados sobre derecho penal. Porque por mucho que grite 'justicia' o 'corrupción' dijo un sinfín de disparates jurídicos".

Sin embargo, luego sostuvo, casi sin pensarlo: "Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani".

https://twitter.com/U24noticias/status/1562617883913424896 "Nisman se suicidó. Espero que (el fiscal Diego) Luciani no haga lo mismo" pic.twitter.com/3mqLGSQENE — Urgente24.com (@U24noticias) August 25, 2022

"Él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo correctamente diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad que me parece un disparate todo lo que dijo, me parece de una debilidad jurídica asombrosa y yo todavía espero que la Justicia rencauce esta situación", cerró Alberto Fernández.

