Jorge Macri presiona a Larreta: "Él dijo que apoyará al PRO"

Jorge Macri, mensaje para Larreta

En ese contexto, ante su indecisión, los precandidatos se tornan nerviosos y presionan a sus líderes.

En una reciente entrevista con Clarín, el primo del expresidente volvió a defender que haya un solo candidato del PRO en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC). Consultado por los posibles rivales internos amarillos (la ministra de Educación Soledad Acuña y el ministro de Salud Fernán Quirós), sostuvo:

“Me parece bien que haya una competencia amplia, que muchos quieran instalarse, como pasa con Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario. Pero está claro que tenemos que llegar a las PASO con un único candidato, porque el radicalismo también lo hará, con Martín Lousteau”.

Y agregó: “Nosotros tenemos el deber y responsabilidad de defender el legado de Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) desde el PRO. Sería una gran desilusión para nuestro electorado que vayamos con dos nombres del mismo partido”.

En una conversación con TN en octubre, Macri había dicho en esa línea: “Me gustaría ser pasado, presente y futuro del PRO en la ciudad. Cada uno de ellos deberá buscar los apoyos. El PRO tiene que competir con mucha firmeza para defender la ciudad de Buenos Aires”.

En el dialogo con Clarín también afirmo gozar del "claro respaldo" de Larreta y que el actual jefe de gobierno votará por él y no por su rival radical porque supuestamente públicamente había manifestado en una ocasión que respaldaría al candidato del PRO.

“Horacio ya se manifestó, dijo que él va a apoyar a un candidato del PRO, no a Lousteau. No me preocupa la relación que tenga con otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Yo también tengo vínculos con ellos, como todos los que formamos parte del espacio. A mí su postura pública es la que me deja tranquilo y satisfecho”.

