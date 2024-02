Javier Milei recibió el primer pedido de juicio político por violación de derechos

En efecto, hace apenas unos días, Javier Milei tuvo intervención avalando una imagen del gobernador Ignacio Torres y de los periodistas Eduardo Feinmann, Esteban Trebucq, Luis Majul y Pablo Ignacio Rossi.

En la parte superior de la imagen (se acompaña copia impresa) se ve a cuatro adultos en ropa interior y debajo de ellos, una silueta de un niña con cabellos rubios pero su cara reemplazada por el rostro del gobernador de Chubut.

El texto de la publicación que validó el presidente con un "like", resulta inequívoco en cuanto a la descripción de la escena. Es explícita la alusión a un acto sexual en el que resultaría protagonista pasivo Ignacio Torres pero en cuerpo de una niña, y activos los periodistas cuyas caras fueron insertadas en los cuerpos de adultos en ropa interior.

No corresponde abundar en esta presentación en los estragos que causa en nuestra sociedad la pedofilia y en especial en la víctimas siempre vulnerables e indefensas. Cada diputada y diputado sabe bien cómo desde hace décadas ese Congreso de la Nación ha legislado intentando brindar la mejor protección posible ante ese nivel de tragedia social. Sin embargo, frente a una normativa (constitucional y derivada) que es ejemplo en el mundo, se alza un primer mandatario que exterioriza de manera clara e inequívoca, una visión tan opuesta a esas leyes como perversa en su implicancia.

La pedofilia es un delito que afecta cruelmente a las infancias. El hecho de que el presidente de la Nación haga apología de escenas que aluden a actos de abuso sobre la imagen de un niño/a reviste una gravedad extrema y resulta inaceptable para todos/as los/as ciudadanos/as.

Resulta igualmente claro que la responsabilidad del presidente es directa y personal en su participación en las redes y difusión de los contenidos en los que interviene. El propio vocero presidencial lo ratificó públicamente. Así, en la conferencia de prensa oficial que da el vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó el 26 de febrero pasado que "…El Presidente Milei usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe; sin community manager y sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente".

En ese sentido, citaron varios retratos ilustrativos para recordar algunos antecedentes y argumentar sus dichos. Uno de esos ejemplos hace alusión a una entrevista del presidente en A24 ante Luis Novaresio donde remarca que "Acá el punto es el siguiente: Reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina".

Aclarado eso, resulta ilustrativo recordar algunos antecedentes vinculados a esa particular visión de Milei sobre las agresiones sexuales.

Identificar el Estado que él mismo encabeza hoy como presidente y en el momento de los dichos como diputado nacional, en una escena de pedofilia con las víctimas infantiles cubiertas de lubricante y encadenados, es una cuestión muy seria. La manera en que naturaliza uno de los actos de mayor perversión en el ser humano no sólo impacta en la subjetividad de quienes lo escuchan (millones), sino que su discurso normaliza gravísimos delitos.

Discriminación

Sumado a lo referido, en las últimas horas, se conoció una intervención en la difusión de una publicación en la que se muestra la imagen del gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres modificada con rasgos de una persona con Síndrome de Down (se acompaña copia impresa). El texto de la publicación en la red X encima en la parte superior de la fotografía es:

"QUE #NachitoAbriEIGmail SEA TENDENCIA YA"

image.png

Para que se tenga una idea de la dimensión de alcance de la publicación a la que aludió Milei, en sólo 24 minutos tuvo 10.200 visualizaciones. Hoy y con la intervención del presidente de la nación, seguramente deben ser cientos de miles.

Por supuesto, los citados dichos para insultar al colega, fueron rechazados desde distintos sectores de la comunidad. En especial, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina que hizo público su repudio a los insultos proferidos. En su comunicado, ASDRA invitó a la comunidad en general, y en particular a quienes utilizan la palabra mogólico como insulto, a conocer su campaña nacional "Insultos" donde se plantea que la utilización del término “mogólico” constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias.

Sobre el tema, resulta ilustrativo recordar que el 22 de febrero de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa el “cierre definitivo” del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Señaló que se trata de una institución “que no sirve para nada” (SIC). Sintetizó oficialmente el vocero presidencial el pensamiento del presidente de la nación exteriorizado de manera expresa en las referidas intervenciones.

La responsabilidad

Las imágenes y sonido de las expresiones citadas han recorrido el país y el mundo. A entender de quienes suscribimos, se trata de una situación que interpela de manera grave y directa a uno de los poderes del Estado: el Poder Ejecutivo de la Nación.

En efecto, el presidente, desde una posición política de privilegio y de máxima responsabilidad estatal, expresa públicamente una secuencia de afirmaciones claramente incompatibles con el alto cargo que ocupa y su consiguiente calidad de funcionario público.

La recurrencia de ideaciones que refieren a la violencia sexual y a la pedofilia así como a utilizar como insulto condiciones de discapacidad, demuestran una falta de diques anímicos indispensables para la vida en sociedad y en especial para un correcto desempeño institucional.

Su discurso se presenta plagado de representaciones hipersexualizadas, que se caracterizan por escenas de sometimiento que tienen como objeto mujeres, niñxs y animales.

Respecto de lo recopilado en esta presentación, deseamos dejar asentado que la presente no implica diagnóstico psiquiátrico o psicológico alguno, el cual seguramente llegará en un futuro cercano en el ámbito que corresponda. No obstante, resulta claro que las actitudes públicas de Milei, denotan un repertorio de violencias explícitas que ya no es posible ignorar. Sin embargo, reiteramos que no es intención de esta presentación ingresar en el ámbito que entendemos es de incumbencia del área de la salud mental sino señalar que es inadmisible que un presidente de la nación exprese desde su rol, ataques contra las mujeres, las infancias y las discapacidades.

Los graves desórdenes de conducta aquí reseñados, son de reciente data y por su gravedad, trascienden aquellos que requieren una mera objeción o crítica.

Igualmente, como ciudadanos/as nos sentimos profundamente afectados/as por sus dichos, que impactan en la sensibilidad de todos/as y muy especialmente ofenden a quienes son víctimas de esos graves delitos que Milei naturaliza al usarlos como pretendidos "eufemismos". Es imprescindible reconocer el daño emocional y en consecuencia físico lanzado sobre el cuerpo de la comunidad toda, en cada individualidad, especialmente en cada persona vinculada directamente a los dolorosos enunciados vertidos por el presidente Javier Milei.

Se debe tener en cuenta además que los comentarios e imágenes citados, invaden los medios de comunicación e impactan en la subjetividad de millones de personas y en las representaciones sobre discapacidad, abusos y violencias.

Cuando esa invasión es avalada nada menos que por el presidente de la nación, la desprotección de la comunidad es absoluta, por lo que resulta urgente tomar medidas que sostengan un entramado vincular con los límites necesarios para conformar una sociedad solidaria. En ese sentido, creemos que el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de preservar a la ciudadanía de estos discursos y su difusión que al naturalizarse neutralizan su dimensión delictual e incitan a actos graves.

