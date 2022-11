Javier Milei "la descosió" en un acto de la derecha global

Es que hay muchos grupos «progresistas» que se apropian de ese campo común de todos los seres humanos. El ambientalismo no es feminista ni socialista. La ecología y el veganismo tampoco lo son. Esa atribución irresponsable de estos sectores, que generan distorsiones y vanas propuestas. Si no hay discusión seria-si prevalecen los parloteos anticuados, si predominan políticas retrógradas y repetitivas, si se desprecian iniciativas creativas prósperas y potenciales- no hay esperanza. En ese sentido la iniciativa del libertario se opone a todo ese sistema que mantiene el status quo y que acaba por perjudicar a la sociedad y fortalecer a la clase política.

Batalla contra el socialismo

En la segunda parte de su charla, Milei expuso sobre el plano económico, explayándose sobre las diferencias filosóficas entre el capitalismo y el socialismo y resaltó por qué el sistema capitalista es más justo. En otras palabras, la batalla cultural, de la que suele hablar y pelear contar el socialismo.

En sintonía con discursos previos, el diputado liberal apuntó contra el "germen del socialismo" y todos sus diversas vertientes "ideología de genero, feminismo radical y maputruchos".

image.png Milei con Eduardo Verástegui, presidente de CPAC en México.

Luego dedicó varias críticas al concepto de la "justicia social", hablando de lo violento que es quitarle a la gente el fruto de su trabajo para "redistribuirlo". También explicó el concepto del mercado y por qué no existen las fallas en aquel.

En un encuentro multitudinario en Tucumán a principios de Octubre, Milei en línea con lo explicado, había sido muy duro contra la justicia social: “No hay nada más injusto que la justicia social porque implicó un robo, se castiga al exitoso y se lo reparte como se le canta el culo al político con sus manos porosas”.

Asimismo en México pretendió desenmascarar el método del socialismo para infiltrarse en las más altas esferas de los gobiernos democráticos: “La propuesta es ir contra los ricos en favor de los pobres, eso les asegura una base electoral y un mecanismo para impulsar el socialismo sin la vía violenta, sino por la vía democrática”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que un gobierno de izquierda por sus falsas recetas empobrece a los pueblos y condena a las venideras generaciones. “Generan déficit, crece el gasto público, pero cuando ya no alcanza se financian con deuda”, la cual son impuestos futuros. La fiesta de las generaciones presentes se la pasan a hijos, nietos, personas que no han nacido. Les pasan el costo de la fiesta”.

Finalmente explicó el concepto de liberalismo y detalló las distintas instituciones que lo componen. Además realizó una comparativa entre los países más libres y aquellos cuyas economías son más cerradas.

