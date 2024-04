Javier Milei: Irán no es Irak, Israel no es OTAN y todos quieren frenar la guera

Ahora hay que explicarle que si quiere imitar a Carlos Menem en la 1ra. Invasión a Irak, debe considerar que aquella vez fue la OTAN contra Saddam Hussein, pero ahora la OTAN reclama cordura a las partes y quiere evitar cualquier conflicto porque ya fue desfinanciada con el Rusia vs. Ucrania.

Además, la aislada Irak no es Irán, que acaba de realizar sus maniobras militares con China y Rusia, en el Mar del Sur de la China.

Aquella vez, la OTAN hacía la cobertura de los buques argentinos, ¿y ahora, quién lo haría?

A las Fuerzas Armadas que iban a ser utilizadas contra la banda de forajidos doméstidos 'Los Monos', que ni siquieran portan el armamento del Primer Comando da Capital (CCC, mafia brasilera), les reclaman enfocarse en una zona de militares muy entrenados y bien equipados: ¿¡...!?

militares.jpg ¿Los quieren enviar a combatir con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica?

Restricciones

Para trasladarse a regiones tan lejanas, los aviones de la Fuerza Aérea no se encuentran habilitados. Desde la Guerra de Malvinas, no hubo reemplazo del material perdido, y todos los presidentes respetaron el pedido no escrito de USA: "No competir en el espacio aéreo de las islas".

Stock de municiones tampoco hoy. Gracias que hay para algún entrenamiento.

¿Transporte logístico? Tampoco. Ni siquiera hay flota mercante de bandera. Habría que arrendar un buque pero es difícil encontrar alguno que quiera exponerse a una zona de conflicto. ¿No leen las noticias acerca de los hutíes, yemenitas aliados de Irán bloqueando el Mar Rojo?

Un dato esencial: ¿Hay dinero para viáticos? Porque a los militares en zona de guerra exterior hay que pagarles viáticos y en moneda extranjera, no en pesos. De paso, y ya que estamos: aún está pendiente la equiparación salarial con Prefectura, Gendarmería, la PSA y la Federal, ¿y habría dinero para viáticos?

luis-petrijpg.webp Luis Petri, camuflado de militar. Jejeje.

Comité de crisis

Temas tan estructurales no fueron mencionados en el Comité de Crisis organizado por el Presidente de la Nación.

En el mentado Comité de Crisis no hubo un solo uniformado presente. Tampoco algún oficial de las fuerzas de seguridad. ¿Se imaginan la escena en la Casa Blanca sin gente del Pentágono?

Bueno, el único equipo disponible para una misión tal como la que pretende Milei es la corbeta Espora (10% de la Flota de Mar de la Armada Argentina): una conclusión de los que estudiaron pertrechos y recursos.

Construida para la fuerza armada en los Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE) de Río Santiago, para una serie de 6 a fabricar con licencia y materiales provistos por el Astillero Blohm + Voss de Hamburgo (Alemania). Fue botada el 28/01/1982. Hace 22 años.

Es cierto que hay 4 patrulleros oceánicos tipo Gowind 90, comprados a la francesa Naval Group (botados en 2011) pero son patrulleros oceánicos, ¿qué es lo que no entendieron?

