Javier Milei defendió el aumento de prepagas: "La gente no entiende"

@JMilei estimado, la suba de las prepagas está siendo desmedida. En 12/2022 estaban a U$S 206 US$, en 03/24 a U$S 316 y ya han notificado aumento en abril!!. El mercado debe ser libre, pero cuando uno tiene +65 años NO PUEDE CAMBIAR aunque haya aportado + de 20 años y es esclavo