Hasta ahora, lo de Rosario es show y clichés

No hay nuevos juzgados federales funcionando, todavía, se decidió que se harán algunos. Faltan de 5 a 16 en Región Rosario. No es de ahora. Siguen sin estar en funciones. Mienten sobre Justicia Federal. Mienten las autoridades nacionales. Con mentiras… no se puede.

Ucrania tiene conversaciones con Rusia. Israel con Hamás. Por terceros pero existen. Están en guerra, matan, asesinan. Y buscan conversar. Milei dice "ellos o nosotros". Quién habla con los narcos… con qué narcos… ¿narcos monotributistas y sin jefes? ¿Ciudad de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata… conversan o no…?… Sin plan…no se "puedeeee".

Milei no sabe nada de narcos, claramente ignoraba la magnitud del problema, sus micro problemas y el macro dilema: como se soluciona. ¿Hay solución sin sangre ni corrupción? Soy periodista, hago las preguntas, no tengo las respuestas.

Milei no conocía el tema. Eso no es malo, no puede saber de todos los temas. Bullrich sabe demasiado y, por tanto, la ministra comprende que es con saturación, pero con contención y, básicamente, sin vueltas: con continuidad. Nunca hubo continuidad. ¿Se entiende?... continuidad. Sin continuidad no se puede. Continuidad es planificación y costos… de hecho un plan verdadero, partidas, leyes, equipo, funcionarios, no anhelos en una conferencia de prensa. No se puede y es así. (...)".

crimen-del-playero-rosario-2jpeg.webp ¿Narcoterroristas asesinaron al playero o delincuentes comunes en un contexto de ausencia de una política contra el crimen organizado?

Narcoterrorismo

Urgente24 tiene una visión propia de este show -porque hasta ahora es un show al que faltó su estrella invitada, las FFAA, que en un reflejo de racionalidad, decidieron no participar sin condiciones-.

'El Bigote' Acosta dice: "Bullrich sabe demasiado". Urgente24 discrepa. Etcharren se cansó de escribir de los procedimientos de Bullrich para los medios pero no para resolver el problema. En el fondo Bullrich y Sergio Berni son parecidos. Son más jefes de prensa que autoridades en la materia. ¿Realmente creen que encontrando a los asesinos del playero estará resuelto el problema? ¿Eso es 'narcoterrorismo'? No tienen la menor idea de qué es el 'narcoterrorismo'.

Aquí 3 interesantes afirmaciones de Acosta:

## "El narcomenudeo como la nueva actividad policial provincial cambió las reglas. Intervención en la región ¿Policía intervenida?, hum... Y arrancar desde abajo. Los policías que se jubilaron sabían o no sabían, los que están saben o no saben. Los jubilados que volvieron ¿juegan o no juegan…? De qué modo le ponen "play" a los fiscales y jueces, en qué lugar se para el MPA. Sin roles claros es difícil el orden de buenos y malos, delitos y castigos, para insistir: así no se puede."

## "Diputados/diputadas explicando en Buenos Aires cuando tienen domicilios personales y ayudantes con distancia real del sitio nuclear de los problemas. Así no se puede. Sin ofensas ni enojos. Un rostro más que habla. Un rostro conocido que mantiene su grado de conocimiento."

## "Esto no es terrorismo, conviene que lo sea, así es mas fácil la estrategia comunicacional, el relato, pero no lo es. No se lo puede calificar seriamente en tal categoría. (...) Cual es "identidad" del "narcoterrorismo" que tan ligeramente calificaron y adoptaron tanto los medios como los funcionarios. Hay plan sistemático. Hay sustento filosófico/político/social en los "narcoterroristas", tan ligeramente subidos de categoría. ¿Quieren aplicarle una "ley Antiterrorismo"? ¿Cuál?".

