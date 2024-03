Milei: "Con la caída del dólar, el salario ha subido mucho"

javier-milei-banda.jpg El presidente Javier Milei se refirió a quienes se quejan de las subas en las prepagas y anticipó cuándo los salarios podrán ganarle a la inflación.

“El problema es que si nosotros abrimos nadie me asegura que no haya una corrida. Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir 15000 millones de dólares. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación. Estamos comprometidos a exterminar la inflación y lo estamos haciendo. Si uno mira los números de marzo, a pesar de un repunte, la inflación está en el orden del 7 u 8%”, sostuvo.