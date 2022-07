Israel 1985: Horacio Rodríguez Larreta desafió a piqueteros

“Tenemos una inflación galopante, parece fuera de control, eso afecta a todos los argentinos, en especial a los que menos tienen. Hay que tener un plan. Lo más grave no es que hoy estamos mal, sino que no sabemos cómo vamos a estar mañana o pasado. No hay plan ni rumbo. No se sabe el modelo de crecimiento para la argentina”, manifestó. Y añadió: “La gente no es que no llega al fin de mes, no llega al fin de semana”.