Moyano explicó que la medida de fuerza tiene origen en el despido de un trabajador de peajes que tras haber sido repuesto por una intimación del Ministerio de Trabajo provincial fue despedido nuevamente por la empresa. A eso se le sumaron otros reclamos, entre ellos, contó el secretario adjunto del sindicato, por incumplimiento del pago de salarios y otros acuerdos.

"Desorden político"

El presidente de Aubasa es Ricardo Lissalde, un hombre de Sergio Massa. El mismo Facundo Moyano tiene pasado en el massismo y dijo que tuvo conversaciones con el ministro de Economía sobre este tema, pero admitió que lo excede y que se trata de "una cuestión política". Moyano renunció al Frente de Todos antes de las elecciones legislativas de 2021.

Moyano adjudica "el desastre" en la administración de Aubasa al "desorden político" por un "gobierno loteado".

"Es una complicación el gobierno loteado. El presidente de Aubasa lo pone Sergio Massa, el Vice responde a Axel Kicillof; el ministerio de Trabajo es de La Cámpora. Cada uno responde a ideas diferentes de gestión", dijo Moyano, que reiteró varias veces que nunca en estos años el sindicato había tenido problemas con ninguna empresa, ni siquiera en el gobierno de María Eugenia Vidal o el de Daniel Scioli.

https://twitter.com/Facundo_Moyano/status/1611151919388524546 Un gobierno “nacional y popular” con casi el 50% de pobreza en la provincia de Buenos Aires pide cancelar la personería gremial de un sindicato peronista. Ni Macri se animó a tanto. https://t.co/QEV4ZNh5Ig — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) January 6, 2023

También recordó que ni siquiera en el momento de mayor enfrentamiento entre el sindicato de Camioneros, que maneja su padre, con el gobierno de Mauricio Macri se solicitó la quita de la personería gremial.

"No sé por qué lo hace con Kicillof. No creo que sea por una cuestión ideológica. El abogado de Aubasa es Daniel Funes de Rioja, que con Axel no tiene mucha relación", dijo al referirse al referirse a que el estudio jurídico del actual presidente la Unión Industrial Argentina (UIA) patrocinó el pedido de Aubasa contra el sindicato.

Moyano fue muy duro respecto a la gestión provincial en las autopistas."Es malísima, es desastrosa. Es una pérdida total para todos los bonaerenses que financiaron el déficit de $5 mil millones del año pasado. Y el estado y el servicio de las autopistas es pésimo", dijo.

Consultado sobre si pedían el desplazamiento de Lissalde, Moyano respondió: "Esa es una decisión de la provincia. No queremos que se vaya nadie, queremos que todo funcione. Y no va a funcionar con esta idea de gestión y este desorden político".

Gremios del transporte repudian

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), expresó su "profundo rechazo" al intento del gobierno bonaerense de quitarle la personería gremial al sindicato del peaje.

La entidad que lidera el líder de los ferroviarios, Sergio Sasia, y a la que está asociada el SUTPA, rechazó además que "se le impongan cualquier tipo de multas" por ejercicio de "su legítimo derecho de reclamo ante los reiterados incumplimientos de la empresa"

"En línea con el planteo realizado por el Sutpa, esta Confederación considera que la pretensión de quitarle su personería gremial, constituiría un peligroso avasallamiento a la Ley de Asociaciones Sindicales - Ley Nº 23.551, a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la mencionada organización sindical en particular, y de todas las organizaciones sindicales en general", sostiene un comunicado.

"Considerando la gravedad del tema, inesperado por cierto de un gobierno que reivindica los derechos laborales y la libertad asociativa de los trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones sindicales, desde esta Confederación seguiremos atentos y en solidaridad plena con nuestros compañeros y compañeras del SUTPA", concluyeron.

