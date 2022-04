Gobernadores unitarios se quejan de porteños federales ¿...?

La historia de los gobernadores que odian a los porteños pero intentan vivir como los porteños adinerados no es nueva. ¿Facundo Quiroga en el 2do. período de Juan Manuel de Rosas? Etc. etc. etc. Lo más interesante es que cada gobernador que llega a Presidente intenta ser más unitario que Bernardino Rivadavia o el citado Rosas pero afirmando que lo hacen en nombre de una Constitución Nacional federal (afirmación harto discutible): Néstor Kirchner, por ejemplo. O su heredera, Cristina Fernández de Kirchner.